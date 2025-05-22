Join UP! планує запуск франчайзингу на ринках країн Балтії та Казахстану

Український туроператор Join UP! у 2024 році планує запуск франчайзингу на ринках країн Балтії та Казахстану, повідомила керівник офісу продаж Join UP! Марина Дайнеко в інтерв’ю агенству "Інтерфакс-Україна".

"Зараз в Україні за цією моделлю працюють понад 100 агентств, у Молдові - чотири, з яких два відкрилося вже цього року. В Польщі продовжуємо розвивати франчайзинг, зараз на підписанні договори як з поляками, так і з українцями. І цього року ми з франчайзингом виходимо в Казахстан і країни Балтії", - сказала вона.

Як повідомлялося, туристична компанія Join UP! LLC створена 2013 роre, статутний капітал - 72 млн 671 тис. грн. Кінцеві бенефіціари - Юрій та Олександр Альба. Згідно з даними сервісу "Опендатабот", за підсумками 2024 року дохід туроператора зменшився до 376 тис. грн із 16 млн 639 тис. грн у 2023 році, а чистий збиток - до 217 млн 451 тис. з 233 млн 341 тис. відповідно.

Міжнародна експансія бренду охоплює вісім ринків: країни Балтії, Казахстан, Молдову, Польщу, Румунію та Чехію. Завершується підготовка до запуску роботи у Словаччині та Угорщині. Торік бренд також відкрив у Польщі, в Катовіце, перше на міжнародному ринку франчайзингове агентство.

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