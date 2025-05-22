Інтерфакс-Україна
Події
12:39 22.05.2025

Join UP! планує запуск франчайзингу на ринках країн Балтії та Казахстану

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Join UP! планує запуск франчайзингу на ринках країн Балтії та Казахстану

Український туроператор Join UP! у 2024 році планує запуск франчайзингу на ринках країн Балтії та Казахстану, повідомила керівник офісу продаж Join UP! Марина Дайнеко в інтерв’ю агенству "Інтерфакс-Україна".

"Зараз в Україні за цією моделлю працюють понад 100 агентств, у Молдові - чотири, з яких два відкрилося вже цього року. В Польщі продовжуємо розвивати франчайзинг, зараз на підписанні договори як з поляками, так і з українцями. І цього року ми з франчайзингом виходимо в Казахстан і країни Балтії", - сказала вона.

Як повідомлялося, туристична компанія Join UP! LLC створена 2013 роre, статутний капітал - 72 млн 671 тис. грн. Кінцеві бенефіціари - Юрій та Олександр Альба. Згідно з даними сервісу "Опендатабот", за підсумками 2024 року дохід туроператора зменшився до 376 тис. грн із 16 млн 639 тис. грн у 2023 році, а чистий збиток - до 217 млн 451 тис. з 233 млн 341 тис. відповідно.

Міжнародна експансія бренду охоплює вісім ринків: країни Балтії, Казахстан, Молдову, Польщу, Румунію та Чехію. Завершується підготовка до запуску роботи у Словаччині та Угорщині. Торік бренд також відкрив у Польщі, в Катовіце, перше на міжнародному ринку франчайзингове агентство.

With the participation of CFI, Agence française de développement médias, as part of the Hub Bucharest Project with the support of the French Ministry of Foreign Affairs

Теги: #дайнеко #join_up #франчайзинг

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