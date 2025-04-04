Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" планує розвивати франчайзингову модель в Європі – наразі тестує цей формат у Польщі, розповів CEO Nova Post Europe Олександр Лисовець.

"В Європі ми також плануємо розвивати франчайзингову модель (як і в Україні - ІФ-У), але підходимо до цього дуже обережно. Наразі тестуємо цей формат у Польщі та опрацьовуємо параметри пакету для франчайзі в Європі. Ми намагаємось зробити так, щоб співробітництво було вигідним для партнера, і при цьому забезпечити нашим клієнтам сталі ціни на послуги", - сказав Лисовець в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, компанія вже залучає локальних партнерів на доставку до кінцевого пункту призначення (у пункт видачі чи на адресу), а також використовує партнерську мережу точок сервісу.

"Переважно працюємо з великими логістичними операторами: DPD, InPost, GLS, Emons, тощо", - сказав Лисовець.