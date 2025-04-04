Nova Post Europe зосередиться на розвитку в країнах, в яких вже працює, та продовжить відкривати нові ринки - CEO Nova Post Europe

Ексклюзивне інтерв’ю агентства "Інтерфакс-Україна" з CEO Nova Post Europe Олександром Лисовцем

Текст: Альона Манжело



- Розкажіть детальніше про Nova Post Europe – якою є структура компанії, її основний функціонал? Як компанія взаємодіє з дирекціями в усіх країнах присутності?

- Nova Post Europe була створена в 2022-му році, після початку повномасштабного вторгнення, коли Нова пошта вийшла на ринок ЄС. Першою країною стала Польща. На той час компанія мала досвід роботи тільки в Молдові (примітка: компанія працює в країні з 2014 року і станом на кінець 2024 року мала 31-е відділення в країні). Наразі ми збільшили охоплення до 16 європейських країн.

Nova Post Europe керує всіма представництвами в Європі та формує стандарти і стратегію розвитку. Кожна країна має керівника і команду, що відповідає за операційну діяльність на своєму ринку. І це виправдано – адже, кожна країна має певні особливості як у поведінці споживачів, так і в культурному плані: німці полюбляють адресну доставку, поляки - поштомати, українці, натомість, активно користуються відділеннями. Відповідно, для кожної країни ми будуємо свої гіпотези щодо розвитку мережі. Спираючись на інформацію від наших команд на місцях, ми обираємо фокус розвитку в кожній з країн, залежно від попиту. На ринках одних країн робимо акцент на розвиток мережі відділень, інших – адресної доставки. Усі команди активно діляться між собою напрацьованим досвідом.



- Протягом минулого року у ЗМІ з'являлись коментарі про те, що Нова пошта переглядає свою стратегію розвитку, надаючи перевагу помірному сценарію. Такі зміни були затверджені? Якою є ваша стратегія на 2025 рік?

- Ми залишились вірними своїй стратегії. Як в Україні, так і за кордоном ми рухаємось за єдиною стратегією, яку в компанії сформулювали ще до війни. Її клієнтська частина втілена у трьох словах: fast, easy, safe – швидко, легко, надійно. Саме цього потребують наші клієнти – українці, волонтери, підприємці, локальні мешканці тощо. Тому ми не змінили курс, а сфокусувалися на його реалізації ще більше.

По-перше, ми виходимо на ринки нових країн і продовжимо це робити в цьому році. Плануємо вийти на ринок найбільших країн Європи протягом 5 років. Це наша глобальна мета і на її здійснення ми дали собі трішки більше часу.

По-друге, ми хочемо більше вкоренитися в тих країнах, де вже присутні - плануємо активно розвивати власну мережу, відкривати нові відділення, збільшувати кількість пунктів видачі та отримання відправлень, розвивати власну адресну доставку, прискорювати швидкість доставки між країнами, розробити нові продукти для С (client, клієнти фізичні особи, - ІФ-У) та В (business – бізнес-клієнти, - ІФ-У) клієнтів тощо. Тобто залучати все більше клієнтів серед поляків, німців, чехів, естонців тощо.

Зараз, наприклад, ми завершуємо у Чехії запуск першого власного центрального сортувального складу із командою власних брокерів. Він допоможе нам пришвидшити проходження усіх митних процесів, а отже і пришвидшити міжнародну доставку в цілому. Також в планах запустити такий же і в Німеччині.



- Чому власні ЦСС важливі для вашого бізнесу?

- Коли ми виходимо на ринок нової країни, то завжди шукаємо партнера, який буде надавати митно-брокерські послуги. З часом об’єми відправлень зростають і виникає нагальна необхідність у власних митно-брокерських складах, які могли б опрацьовувати відправлення не п'ять днів на тиждень, а за необхідності й у вихідні дні. Чого підрядники не роблять.



- Власні сортувальні термінали в Європі також сприяють збільшенню швидкості в обробленні відправлень?

- Так. Ми відкриваємо власні сортувальні термінали в Європі одразу. Це один із головних бек-процесів і його, як і міжнародні рейси, ми ніколи не передаємо на аутсорс. Самостійно виконуємо сортування посилок для локальних європейських ринків, так і для транзитних. Наприклад, термінал у Варшаві обробляє багато транзиту для країн Балтії, Франції, загалом для всіх країн Північної Європи. А сортувальний термінал в Чехії обробляє відправлення орієнтовані на Південь Європи. Його було відкрито минулого року і, як я вже казав, зараз на його потужностях запускається ЦСС. Він має площу 420 кв.м і розташований у Празі.



- Скільки загалом сортувальних терміналів наразі в Європі, плануєте відкриття нових в 2025 році?

- Наразі нам вистачає наявних сортувальних потужностей. Працюють сортувальні хаби у Варшаві, Франції, Литві, Італії , Молдові, Чехії.



- Як побудовані логістичні маршрути? Які пункти пропуску на кордоні ви використовуєте?

- Наші логістичні маршрути будуються так, щоб забезпечити максимальну швидкість доставки. Більшість відправлень із України проходить через Польщу. Якщо говорити про доставку між країнами Європи, то, наприклад, відправлення з Чехії у Велику Британію, спочатку їде до Польщі, там сортується і у складі консолідованого відправлення прямує до Британії. Це дозволяє оптимізувати маршрути.

Щодо пунктів пропуску, то ми використовуємо майже всі польські МАПП. Наша команда логістів уважно моніторить ситуацію на кордоні, зокрема черги та швидкість проходження, і обирає найменш завантажені пункти, щоб уникати затримок. Якщо, наприклад, на якомусь пункті є технічні проблеми чи довгі черги, ми швидко переорієнтовуємо транспорт на інший. Чому саме польські пункти пропуску, тому що саме Польща зробила спрощені процедури проходження митниці для C2C-вантажів і ми можемо швидко перевозити десятки тисяч посилок на день. До речі, не кожна митниця має достатньо ресурсів, щоб працювати із розмитненням десятків тисяч посилок для фізосіб.



- Яким наразі є середній час доставки з України в країни Європи і навпаки? І загалом, чи зміняться строки доставки відправлень в 2025 році з України в європейські країни і між європейськими країнами?

- Сьогодні з України в Польщу ми доставляємо в середньому за три доби, а якщо відправити посилку з Варшави до Львову до 12:00 дня, то вірогідніше за все, вже за 24 години вона доїде до отримувача. Ми постійно пришвидшуємось. Ще у 2022 році ми доставляли в Польщу приблизно 5 діб, то сьогодні десь 3. По Німеччині ми починали з восьми діб, зараз - вже менше п'яти діб. Так само в Британії - починали з дев'яти діб, а наразі вже менше п'яти діб.

Для пришвидшення доставки ми використовуємо прямі рейси. Якщо раніше усі рейси виконували тільки через Варшаву в інші європейські країни, то наразі вже запроваджені прямі рейси в Німеччину, в Чехію тощо. Це збільшує наші витрати, але на 2-3 доби прискорює доставку і ми готові це робити для наших клієнтів.



- Щодо витрат, назвете суму інвестицій на 2025 рік для розвитку в Європі?

- У 2025 році плануємо інвестувати близько EUR10 млн.



- Ця сума на рівні інвестицій торік?

- Минулого року було біля 7 млн., на 2025 плануємо 10 млн. Тільки в Молдову плануємо інвестувати близько EUR 2 млн, що в два рази більше ніж минулого року. У Молдові, яка є одним із наших найдинамічніших ринків, у 2024 році ми суттєво наростили обсяги: зросли втричі. Таке стрімке зростання стало поштовхом для пошуку і передислокації в новий сортувальний хаб, який за площею у п’ять разів більший за попередній та має значно кращу інфраструктуру: більше рамп, зручніше розташування та під’їзд тощо. Зараз цей термінал оновлюють і модернізують під наші потреби. Інвестиції лише в цей термінал становлять 500 тисяч євро.



- В Молдові Nova Post стала першою компанією, яка запровадила пункти видачі посилок на базі вже існуючого бізнесу: в магазинах, кафе. Чи плануєте розвивати в Європі такий формат?

- Нова пошта дійсно стала першою логістичною компанією в Молдові, яка запровадила такий формат - пункти видачі посилок на території іншого діючого бізнесу (кав'ярні, АЗК, магазин тощо). Наприклад, минулого року 600 тис. відправлень, а це 16% від річного обороту, молдовани отримали саме в цих точках сервісу. Цей формат довів свою ефективність, і ми бачимо в ньому потенціал для інших ринків. Загалом, ми намагаємось розвивати усі можливі формати сервісу для наших клієнтів: відділення, поштомати, пункти видачі та, звісно, доставка кур'єром на адресу.

Це важливо для міжнародної e-commerce логістики, адже дозволяє нам бути гнучкішими у співпраці з міжнародними ритейлерами та пропонувати клієнтам ще більше точок сервісу у зручних локаціях. Тому в 2025 році ми будемо рухатися саме у цьому напрямку.



- За нашою інформацією, саме Нова пошта в Молдові стала першою компанією в Європі, яка вже вийшла на прибуток? Які ваші очікування від 2025: у яких країнах НП зможе вийти на перші прибутки цього року?

- Саме так, Молдова генерує прибуток. В деяких країнах ми все ще перебуваємо на етапі активного розвитку, а в значній частині країн ми навіть року ще не пропрацювали (Франція, Австрія, Нідерланди, Сполучене Королівство тощо), тому говорити про прибуток зарано.

Очікуємо, що у 2025 року в сталий прибуток вийде Польща та Чехія.



- Уточню, ми говоримо про чистий фінансовий результат?

- Ми амортизуємо всі наші інвестиції на 5-8 років. Їх повернення потребує часу. Наразі я мав на увазі операційний прибуток – це показник EBITDA. У країнах, які я згадав, вона планується позитивною за підсумками 2025 року.

Щодо повернення інвестицій – виходячи з поточних показників, темп буде вищий за ваші очікування, повністю їм відповідати чи повільніший?

Ми зростаємо так, як і планували. Минулого року (2024, - ІФ-У) відбулось зростання до попереднього (2023 – ІФ-У) майже в два рази.



- Це за показником EBITDA?

- Ні, це в кількості посилок, які ми обробили. EBITDA зростає не настільки в швидкому темпі, тому що ростуть і наші витрати. Ми продовжуємо інвестувати, збільшувати витрати на відкриття нових відділень, розвиток адресної доставки тощо.

- Ви сказали, що в 2025 році будете зберігати фокус на країни, в яких Нова пошта вже присутня – слід розуміти, що відкриття у нових і збільшення ринків присутності протягом року не очікувати?

- В цьому році ми вивчаємо можливості виходу на ринки Швейцарії, Бельгії, Португалії та Ірландії. Це країни, де ми бачимо потенціал, але поки що перебуваємо на етапі аналізу ринку та варіантів співпраці.



- Це буде відкриття через появу відділень Нової пошти чи, як наприклад, в Австрії через адресну доставку без власних відділень?

- При виході на ринки ми використовуємо різні формати. У кожному випадку ми аналізуємо, який формат буде ефективнішим для конкретного ринку. Так, минулого року ми вдались до експерименту і вийшли на ринок двох країн лише адресною доставкою - Австрія і Нідерланди. Насправді, це було дуже корисно, так ми побачили регіони, де зосереджені наші клієнти і зафіксували де відбувається максимальна активність. Нещодавно, наприклад, ми вже відкрили відділення в Утрехті, Нідерланди.

Щодо нових країн, який буде формат нашої роботи наразі ще ми не узгодили.



- Чи плануєте відкриття нових відділень в Нідерландах, крім того, що нещодавно відкрили?

- Так, звичайно. Ми плануємо відкрити відділення в Гаазі, Роттердамі і Амстердамі.



- Які маєте плани щодо розвитку і збільшення присутності у Великій Британії в 2025 році?

- Ми відкрили вже третє відділення в Манчестері (на додачу до двох відділень Нової пошти в Лондоні, - ІФ-У). В 2025 році плануємо відкрити відділення в Единбурзі. Таким чином ми з півдня на північ охопимо основні логістичні вузли. Відкриваємо відділення і паралельно розвиваємо власну адресну доставку. Ми також плануємо розширювати мережу відділень в Лондоні і передмістях протягом року. Бачимо в цьому місті великий потенціал, адже Лондон – це як майже вся Чехія за кількістю населення. На додачу, там проживає багато українців.



- Якою є загальна кількість відділень Нової пошти в Європі?

- Ми вже відкрили 128 відділень та понад 87 тис. точок сервісу в 16 європейських країнах. До кінця 2025 року ми хочемо відкрити ще 135 відділень. Це будуть відділення на локаціях вже працюючого бізнесу, як-от магазинів, чи кав'ярень. У них можна буде отримат повний спектр наших послуг.



- Чи плануєте розвивати повноцінну франчайзингову схему в Європі, адже в Україні Нова пошта її успішно і активно розвиває?

- В Європі ми також плануємо розвивати франчайзингову модель, але підходимо до цього дуже обережно. Наразі тестуємо цей формат у Польщі та опрацьовуємо параметри пакету для франчайзі в Європі. Ми намагаємось зробити так, щоб співробітництво було вигідним для партнера і при цьому забезпечити нашим клієнтам сталі ціни на послуги.



- У майбутньому, коли франчайзингова схема в Європі вже почне працювати повноцінно, плануєте залучати до співпраці невеличких європейських приватних операторів?

- Ми вже залучаємо локальних партнерів на доставку до кінцевого пункту призначення (у пункт видачі чи на адресу), а також використовуємо їх мережу точок сервісу. Переважно працюємо з великими логістичними операторами: DPD, InPost, GLS, Emons, тощо.



- Власну мережу поштоматів в Європі розвиваєте?

- Ми розвиваємо власну мережу поштоматів в Молдові, маємо на ринку цієї країни вже 270 поштоматів, а в 2025 році плануємо збільшити цю кількість вдвічі.



- У яких країнах, наприклад, відсутні партнерські поштомати?

- Наразі ми в пошуках партнерів з мережею поштоматів у Австрії, Нідерландах та Німеччині. Але, наприклад, у Німеччині ми працюємо на ринку з DPD, який допомагає нам доставляти на адресу та у пункти видачі їх компанії. (Dynamic Parcel Distribution - одна з провідних міжнародних кур'єрських служб, заснована в 1976 році в Ашаффенбурзі (Німеччина). Компанія є частиною Geopost, дочірньої структури французької національної поштової служби La Poste. В Німеччині DPD є другим за величиною оператором на ринку доставки посилок. Представлена у понад 220 країн світу, - ІФ-У).

Якщо навести приклад компаній, з якими ми вже співпрацюємо в Європі і доставляємо в їх мережу поштоматів, то в Польщі, Іспанії, Франції (у Франції компанія має назву Mondial Relay), Великій Британії - це InPost, в країнах Балтії - це Venipak, в Чехії - це Alza, тощо.



- Чи надає Нова пошта послуги з фулфілменту в ЄС? В яких країнах? Як плануєте розвивати цей напрямок в Європі?

- Ми стартували із цією послугою в Польщі у тестовому форматі. Але розвивати цей напрямок швидкими темпами тут складно, тому що усі процеси жорстко регламентуються. Працівники фулфілменту мають спершу пройти відповідні курси, отримати сертифікацію і лише після цього починати роботу. Крім того, ми плануємо на базі фулфілменту відкрити митний склад. Послуга дасть можливість українському бізнесу зберігати на нашому складі у Варшаві товари без розмитнення певний час. Вони проходитимуть процес розмитнення тільки після надходження заявки від реального покупця.



- Коли це станеться?

- Плануємо цього року. Це не швидка процедура, але ми рухаємось в цьому напрямку.



- Тестуючи фулфілмент в Польщі працюєте з локальним e-commerce?

- Наші клієнти зараз - це переважно українські підприємці, які хочуть продавати свої товари в Європі.



- У яких ще країнах Європи плануєте розпочати надавати послуги фулфілмент, окрім Польщі?

- Це залежатиме від попиту і запитів наших клієнтів. Ми вже ведемо перемовини з клієнтами у країнах Балтії та Чехії.



- Плануєте зміни тарифів на поштові послуги в Європі?

- В грудні минулого року ми оптимізували тарифи на міжнародну доставку. По-перше, ми відмінили об’ємну вагу на відправлення до 30 кг. Тобто тепер клієнт сплачує виключно за фактичну вагу відправлення. По-друге, ми ввели нову вагову градацію і додали тарифи за 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг. Це комбо (відсутність об’ємної ваги і нова градація по вазі) допомагає економити.

Щодо змін в тарифах на міжнародну доставку, в березні підвищення відбулось в ряді країн в межах 10% до діючих тарифів. Проте, наприклад, в Молдові зростання тарифів на доставку не очікується.



- Одним з фокусів Нової пошти в закордонній експансії було збільшення локальних клієнтів – вам вдалось досягти задовільних показників? Яким є співвідношення з українцями?

- Співвідношення відрізняється в кожній країні, чим ближче територіально європейська країна розташована до України, тим вищий відсоток наших співвітчизників серед користувачів Нової пошти. До прикладу, у Польщі від загального числа клієнтів понад 86% – це українці, в Німеччині 60%, в Австрії українців менше 50%, в Іспанії так само. Тому що ми надаємо не тільки послуги з доставки в Україну, а й доставляємо всередині країн присутності та між країнами Європи.

Коли ми тільки відкриваємося на новому ринку, то, звісно ж, перші наші клієнти переважно українці. Вони добре знають нашу компанію, нашу швидкість, якість наших послуг. Поступово до них приєднується все більше місцевих. Це природний процес і ми бачимо перспективи розширення клієнтів серед європейців у всіх країнах нашої присутності.



- Після того, як в травні 2024 року Нова пошта запустила послугу доставки між європейськими країнами, кількість локальних клієнтів (іноземців) зросла?

- Безумовно, відбулось зростання. Європейці, наприклад, активно відправляють валізи, коли подорожують. Плануючи відпочинок, вони довіряють свій багаж нам. Це дозволяє їм зменшити витрати при авіаперельоті. Тобто доставити валізи Новою поштою дешевше, ніж купувати місце для багажу на літаку. Найбільше валіз відправляють в Іспанію, Італію і Лазурне узбережжя Франції. Ми спостерігали це минулого року в курортний сезон. Зараз послугою активно користуються туристи з багатьох європейських країн.



- Хто головні конкуренти Нової пошти в Європі і чи конкуруєте з "Укрпоштою"?

- Ми розглядаємо інші компанії як партнерів. І ця стратегія буде лише посилюватися в майбутньому.

Щодо "Укрпошти", то варто розуміти, що у нас різні моделі роботи, різні клієнти та різні підходи до розвитку. Кожна з компаній розвиває ринок доставки і чим більше компаній, тим вища буде якість послуг для клієнтів.