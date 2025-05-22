Join UP! надав послуги понад 730 тис. туристів у 2024 році

Український туроператор Join UP! у 2024 році надав послуги понад 730 тис. туристів на восьми ринках, повідомила керівник офісу продаж Join UP! Марина Дайнеко в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"З України ми надали послуги понад 260 тис. туристам (+10% порівняно із 2023 роком). Польський юніт - 142 тис. туристів, зростання вшестеро порівняно із 2023 роком, понад 113 тис. туристів з трьох країн Балтії (на 12%), майже 110 тис. - молдовських (+40%), більше 62 тис. - з Румунії (у 2,4 раза більше) і 43 тис. з Казахстану (+ 65%). Ми бачимо зростання по всіх ринках", - повідомила вона.

Як повідомлялося, туристична компанія Join UP! LLC створена 2013 роre, статутний капітал - 72 млн 671 тис. грн. Кінцеві бенефіціари - Юрій та Олександр Альба. Згідно з даними сервісу "Опендатабот", за підсумками 2024 року дохід туроператора зменшився до 376 тис. грн із 16 млн 639 тис. грн у 2023 році, а чистий збиток - до 217 млн 451 тис. з 233 млн 341 тис. відповідно.

Міжнародна експансія бренду охоплює вісім ринків: країни Балтії, Казахстан, Молдову, Польщу, Румунію та Чехію. Завершується підготовка до запуску роботи у Словаччині та Угорщині. Торік бренд також відкрив у Польщі, в Катовіце, перше на міжнародному ринку франчайзингове агентство.

With the participation of CFI, Agence française de développement médias, as part of the Hub Bucharest Project with the support of the French Ministry of Foreign Affairs