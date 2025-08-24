На горі Піп Іван 24 серпня випав сніг

Фото: https://www.facebook.com/chornogora.rescue112

Вранці в неділю, 24 серпня, на горі Піп Іван випав сніг, повідомив працівник обсерваторії на горі Піп Іван від Карпатського національного університету Василь Фіцак у Facebook.

"День Незалежності. На горі Піп Іван — гроза, град, сніг і посилення вітру", — написав Фіцак.

Як повідомили у Facebook гірські рятувальники Прикарпаття, станом на 09:30 в урочищі Заросляк, вітер західний 2−8 м/с., температура повітря +2°С. Також є опади у вигляді дощу та граду.