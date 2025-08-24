Інтерфакс-Україна
Події
13:25 24.08.2025

На горі Піп Іван 24 серпня випав сніг

1 хв читати
На горі Піп Іван 24 серпня випав сніг
Фото: https://www.facebook.com/chornogora.rescue112

Вранці в неділю, 24 серпня, на горі Піп Іван випав сніг, повідомив працівник обсерваторії на горі Піп Іван від Карпатського національного університету Василь Фіцак у Facebook.

"День Незалежності. На горі Піп Іван — гроза, град, сніг і посилення вітру", — написав Фіцак.

Як повідомили у Facebook гірські рятувальники Прикарпаття, станом на 09:30 в урочищі Заросляк, вітер західний 2−8 м/с., температура повітря +2°С. Також є опади у вигляді дощу та граду.

 

Теги: #піп_іван #сніг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:16 08.05.2025
У високогір'ї Карпат минулої доби випало близько 2 см снігу

У високогір'ї Карпат минулої доби випало близько 2 см снігу

14:07 10.04.2025
У Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях вночі та вранці значний мокрий сніг, на більшій частині України заморозки

У Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях вночі та вранці значний мокрий сніг, на більшій частині України заморозки

10:32 10.04.2025
У Карпатах за добу випало близько 20 см снігу

У Карпатах за добу випало близько 20 см снігу

11:36 07.04.2025
Працівники ДСНС врятували трьох туристів поблизу гори Піп Іван Чорногірський

Працівники ДСНС врятували трьох туристів поблизу гори Піп Іван Чорногірський

14:33 06.04.2025
Сніг, заморозки та ожеледиця очікуються в Україні на початку тижня, вони пошкодять ранньоквiтучі дерева - Гідрометцентр

Сніг, заморозки та ожеледиця очікуються в Україні на початку тижня, вони пошкодять ранньоквiтучі дерева - Гідрометцентр

13:07 18.03.2025
Невеликий сніг, вдень з дощем очікується в Україні в середу

Невеликий сніг, вдень з дощем очікується в Україні в середу

13:20 16.02.2025
На значній частині України у понеділок невеликий сніг, на сході вночі до 18° морозу

На значній частині України у понеділок невеликий сніг, на сході вночі до 18° морозу

12:41 04.02.2025
Невеликий сніг та легкий мороз майже по всій Україні у найближчі два дні

Невеликий сніг та легкий мороз майже по всій Україні у найближчі два дні

12:46 11.01.2025
У неділю в Україні очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

У неділю в Україні очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

12:31 04.01.2025
У понеділок в Україні очікується невеликий мокрий сніг і дощ, вночі - морозно

У понеділок в Україні очікується невеликий мокрий сніг і дощ, вночі - морозно

ВАЖЛИВЕ

Канада у вересні передасть Україні зброю на понад $1 млрд

Келлог у Києві бере участь в урочистостях до Дня Незалежності

Трамп привітав Україну та українців із Днем Незалежності

Норвегія виділяє до $700 млн на ППО України

Зеленський: Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила й міць, аби жити в безпеці та мирі

ОСТАННЄ

ЦПД спростовує спроби РФ звинувачувати Україну в ударах по Курській АЕС

На фестивалі Burning Man у США сильна буря знищила українську інсталяцію "Чорна хмара"

Три КАБи влучили в передмістя Херсона - влада

Канада у вересні передасть Україні зброю на понад $1 млрд

Зеленський нагородив Кіта Келлога орденом "За заслуги" І ступеня, Марка Бернса - орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

Окупанти тричі за ранок атакували Піщанський старостинський округ на Сумщині

По-осінньому тепло, проте з короткочасними дощами буде в Україні найближчими днями

Україна та Швеція домовились про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн

Шмигаль анонсував великий проєкт з виробництва українського озброєння на території Данії

Келлог у Києві бере участь в урочистостях до Дня Незалежності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА