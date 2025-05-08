У високогір'ї Карпат минулої доби випало близько 2 см снігу

У високогір'ї Карпат минулої доби випало близько 2 см снігу, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Травень травнем, а у горах знову сніг! У високогір'ї випало близько 2 см впродовж минулої доби", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграмі у четвер.

Повідомляється, що наразі на горі Піп Іван хмарно, туман, видимість обмежена. Штиль. Температура повітря -2°С.

"Рекомендуємо утриматися від походів на період ускладнення погодних умов! Вирушаючи в гори, стежте за оновленнями прогнозу погоди та обов'язково завантажте застосунок "Порятунок у горах", - наголосили у ДСНС.