Інтерфакс-Україна
Події
10:16 08.05.2025

У високогір'ї Карпат минулої доби випало близько 2 см снігу

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У високогір'ї Карпат минулої доби випало близько 2 см снігу, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Травень травнем, а у горах знову сніг! У високогір'ї випало близько 2 см впродовж минулої доби", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграмі у четвер.

Повідомляється, що наразі на горі Піп Іван хмарно, туман, видимість обмежена. Штиль. Температура повітря -2°С.

"Рекомендуємо утриматися від походів на період ускладнення погодних умов! Вирушаючи в гори, стежте за оновленнями прогнозу погоди та обов'язково завантажте застосунок "Порятунок у горах", - наголосили у ДСНС.

Теги: #карпати #сніг

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