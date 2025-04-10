У Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях вночі та вранці значний мокрий сніг, на більшій частині України заморозки

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища у прийдешню ніч та вранці у п'ятницю - у Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях вночі та вранці значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу (утворення снігового покриву 5-16 см), на дорогах ожеледиця.

Зазначається, що у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях вночі та вранці пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Вночі 11 та 12 квітня на більшій частині території України заморозки в повітрі 0-5° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), 13 та 14 квітня заморозки на поверхні грунту 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

"Погодні умови будуть ускладнювати роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, призведуть до порушення руху транспорту на дорогах; заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквiтучим плодовим деревам", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.