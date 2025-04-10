Інтерфакс-Україна

Події

10:32 10.04.2025

У Карпатах за добу випало близько 20 см снігу

1 хв читати
У Карпатах за добу випало близько 20 см снігу
Фото: ДСНС

У Карпатах за добу випало близько 20 см снігу, снігопад продовжується, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Здається, квітень забув, що він квітень… У Карпатах протягом минулої доби випало близько 20 см снігу. Подекуди перемети сягають одного метра", - йдеться у повідомленні ДСНС у четвер.

Зазначається, що наразі на горі Піп Іван – хмарно, туман, видимість мінімальна. Західний і північно-західний вітер 10–12 м/с, температура повітря –10°C. "Сніг продовжує падати…", - йдеться у дописі.

В ДСНС закликали утриматися від походів у гори до покращення погодних умов.

Теги: #піп_іван #карпати #снігопад

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:02 09.04.2025
"Укрзалізниця" створила додаткові можливості дістатись до Ужгорода та Карпат на період будівництва євроколії Чоп-Ужгород

"Укрзалізниця" створила додаткові можливості дістатись до Ужгорода та Карпат на період будівництва євроколії Чоп-Ужгород

11:36 07.04.2025
Працівники ДСНС врятували трьох туристів поблизу гори Піп Іван Чорногірський

Працівники ДСНС врятували трьох туристів поблизу гори Піп Іван Чорногірський

14:56 12.03.2025
У Карпатах оголосили штормове попередження через грози і сильний вітер

У Карпатах оголосили штормове попередження через грози і сильний вітер

13:37 12.03.2025
У Карпатах оголосили штормове попередження через грози і сильний вітер

У Карпатах оголосили штормове попередження через грози і сильний вітер

13:45 10.03.2025
Укргідрометцентр попереджає про сильні пориви вітру і дощі в Карпатах і Закарпатті

Укргідрометцентр попереджає про сильні пориви вітру і дощі в Карпатах і Закарпатті

20:22 20.02.2025
ДСНС: У Карпатах -20°C, ризик обморожень та лавинної небезпеки зростає

ДСНС: У Карпатах -20°C, ризик обморожень та лавинної небезпеки зростає

13:37 14.02.2025
Товщина снігового покрову в Україні в суботу може досягти 10 см

Товщина снігового покрову в Україні в суботу може досягти 10 см

11:11 06.02.2025
Снігопад у Японії порушив роботу транспорту

Снігопад у Японії порушив роботу транспорту

13:23 02.01.2025
У Закарпатті та Карпатах вночі значний сніг, оголошено I рівень небезпеки (жовтий)

У Закарпатті та Карпатах вночі значний сніг, оголошено I рівень небезпеки (жовтий)

14:00 24.12.2024
У Боснії і Герцеговині десятки тисяч будинків залишилися без електрики через снігопад

У Боснії і Герцеговині десятки тисяч будинків залишилися без електрики через снігопад

ВАЖЛИВЕ

Захисники України вночі знищили 85 зі 145 ворожих дронів

Призов Насірова до ЗС України скасовано, проводиться розслідування

Початок розгортання гарантій безпеки можливий в момент припинення вогню – Зеленський

Зеленський: Питання гарантій безпеки – питання не тільки контингенту, я би хотів, щоб долучилися не лише країни НАТО

Україна готова купити в США великий пакет допомоги, розраховує на це навіть як на гарантію безпеки – Зеленський

ОСТАННЄ

Єврокомісар Кос та прем'єр Шмигаль започаткують нове ділове партнерство Україна-ЄС

Внаслідок нічної атаки ворога на Київ постраждали троє людей

СБУ затримала клірика УПЦ (МП), який погодився шпигувати для ворога на Донеччині в обмін на "евакуацію" сім’ї до РФ

Шмигаль обговорив з президенткою Європарламенту продовження "транспортного безвізу"

Фон дер Ляєн заявила про готовність до переговорів зі США, проте наголосила на продовженні диверсифікації торговельних партнерств

Прем'єр Канади заявив про готовність негайно розпочати діалог зі США стосовно мит

Окупанти 9 квітня обірвали життя чотирьох цивільних у Донецькій області

На Львівщині негода залишила без електропостачання пів сотні населених пунктів

МЗС України відреагувало на звірства та гоніння РФ проти духовенства, релігійних громад і вірян на ТОТ

Україна звернулась до Румунії з нотою щодо відкриття 5 нових пунктів пропуску

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА