У Карпатах за добу випало близько 20 см снігу

Фото: ДСНС

У Карпатах за добу випало близько 20 см снігу, снігопад продовжується, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Здається, квітень забув, що він квітень… У Карпатах протягом минулої доби випало близько 20 см снігу. Подекуди перемети сягають одного метра", - йдеться у повідомленні ДСНС у четвер.

Зазначається, що наразі на горі Піп Іван – хмарно, туман, видимість мінімальна. Західний і північно-західний вітер 10–12 м/с, температура повітря –10°C. "Сніг продовжує падати…", - йдеться у дописі.

В ДСНС закликали утриматися від походів у гори до покращення погодних умов.