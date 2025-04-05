Зеленський: в підтримку Кривого рогу об'єдналися всі українські міста й села, проявляючи солідарність

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що в підтримку атакованого Росією Кривого Рогу об'єдналися всі українські міста та села, проявляючи солідарність.

"Зараз об'єднались українські міста, наші села в підтримці Кривого. Від Дніпра і Харкова до Ужгорода, від Одеси до Києва, всі області, всі обласні центри і багато громад проявляють свою солідарність та вшанують пам'ять загиблих. Я хотів би подякувати всім за цю абсолютно правильну емоцію, емоцію підтримки та єдності, яка зміцнює всю нашу державу", - сказав президент у вечірньому відеозверненні в суботу.

Окремо президент подякував кожному, "чиє серце відчуло біль і гнів через те, що сталося" та закликав пам'ятати, що війна триває, а також обов'язково підтримувати українських військових.

"Все маємо робити, щоб посилити позиції України і щоб якнайбільше людей в світі знали, максимально відчували, що відбувається і чому варто бути з Україною. І особливо в такі моменти", - підсумував він.

Як повідомлялося, Росія в ніч на суботу здійснили ракетний удар балістикою по Кривому Рогу, внаслідок чого загинуло 18 людей, з яких дев'ятеро дітей, найменшому з яких три роки. Постраждалих вже налічується 74 людини.