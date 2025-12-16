Інтерфакс-Україна
17:49 16.12.2025

Знайдено можливість вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності - Свириденко

За результатами перегляду фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури знайдено можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності, заявляє премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"За результатами перегляду знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості", - написала вона в телеграм-каналі за підсумками наради з головами обласних військово-цивільних адміністрацій щодо виконання рішення уряду про перегляд фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури.

За словами Свириденко, зі списків прибрали дві категорії: споживачі потужністю менше як 100 кВт та обʼєкти, до яких було підключено низку інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження.

Вона додала, що визначені під час перегляду переліків критичних важливих об’єктів споживачі супутнього навантаження, яке не є критичними, буде переведено на графіки відключень за загальним порядком.

"Нагадуємо, що цей перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Доручили Міненерго разом з Держенергонаглядом тримати на контролі виконання рішення на місцях", - написала прем'єр.

 

Теги: #свириденко #енергетика

