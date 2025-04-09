Інтерфакс-Україна

Економіка

18:20 09.04.2025

Завершено перший в Україні проєкт оренди розмінувальної машини

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Завершено перший в Україні проєкт оренди розмінувальної машини

В Україні успішно завершено перший проєкт із використання орендованої роботизованої машини для гуманітарного розмінування, повідомив директор з розвитку бізнесу DOK-ING в Україні Северин Лубківський.

Згідно із повідомленням, машину MV-4 орендувала компанія SafeLane Global у межах тендеру Prozorro (MX25018H) для проведення технічного обстеження земельної ділянки в селі Безіменне (Миколаївська обл.). Упродовж трьох діб, 4-6 квітня 2025 року, MV-4 очистила 20,837 тис. кв. м території, здетонувала одну протипіхотну міну PMN-2 і виявила низку вибухонебезпечних предметів, серед яких дві міни POM-2, три реактивні снаряди калібру 220 мм, одна мінометна міна OF-49 калібру 120 мм і одна авіаційна ракета S5 калібру 57 мм.

Проєкт було реалізовано компанією DOK-ING у партнерстві з A3-Teх та SafeLane Global. Компанія "A3-Тех" повністю забезпечила реалізацію процесу — від організації оренди до логістики, підготовки машини до роботи та оперативної готовності до технічного обслуговування у разі потреби.

SafeLane Global високо оцінила продуктивність та ефективність машини MV-4 виробництва DOK-ING.

"Проєкт є доказом того, що перевірені технології та досвідчені партнери здатні забезпечити реальні результати в одному з найбільш нагальних напрямів відновлення України", - зауважили в SafeLane Global.

Директор з розвитку бізнесу DOK-ING в Україні Северин Лубківський зауважив, що проєкт наочно продемонстрував ефективність операційної моделі DOK-ING: передові технології, потужна локальна підтримка та співпраця з провідними гуманітарними операторами.

Він висловив надію, що успішна реалізація проєкту створить сильний прецедент для подальшого масштабування орендних механізованих рішень для розмінування в Україні.

 

 

Теги: #dok_ing #гуманітарне_розмінування #safelaneglobal #a3_тех #розмінування #северин_лубківський

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