14:21 29.11.2025

Двое загиблих, трое постраждалих на Дніпропетровщині через атаки ворога у п'ятницю - поліція

На Дніпропетровщині внаслідок ударів ворожої армії загинули дві людини, постраждалих – троє, повідомляє у суботу Нацполіція.

"У Синельниківському районі минулої доби від обстрілів БпЛА та керованих авіабомб потерпали Васильківська та Покровська громади. Внаслідок атаки загинули 37-річний чоловік та 56-річна жінка. Також поранення отримали двоє місцевих жителів", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

У Троїцькій громаді (Павлоградський район) внаслідок обстрілу постраждала 83-річна жінка. Пошкодження отримали шість приватних будинків: один частково зруйнований, п’ять — пошкоджені.

На Нікопольщині 28 листопада армія РФ била по Нікополю та селам Марганецької, Мирівської та Покровської сільської громади. Застосовували дрони та артилерію.

Теги: #дніпропетровщина #атака_рф #поліція

