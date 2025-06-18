Інтерфакс-Україна
Події
11:13 18.06.2025

На Київщині офіцери приховали самогубство військового та сфальсифікували службове розслідування

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На Київщині офіцери приховали самогубство військового та сфальсифікували службове розслідування

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому першому заступнику командира військової частини з Київщини та одному з членів комісії з проведення службового розслідування, які спотворили результати розслідування загибелі військовослужбовця, приховавши факт самогубства.

"Посадовці, знаючи про факт самогубства, склали та підписали сфальсифікований акт, у якому вказали, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання", - повідомляє ДБР в телеграм-каналі в середу.

За інформацією Бюро, на підставі підроблених документів сім’ї загиблого було безпідставно виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн.

Колишнім службовим особам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 426 КК України — умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона зобов’язана була виконати, якщо це спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану.

Теги: #військовий #самогубство #дбр

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