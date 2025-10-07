Інтерфакс-Україна
Події
11:58 07.10.2025

Вітчим довів 13-річну падчерку до самогубства, йому повідомлено про підозру – прокуратура

1 хв читати

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру 39-річному чоловіку у доведенні до самогубства неповнолітньої дівчини внаслідок жорстокого поводження та систематичного приниження її гідності, повідомляє Київська обласна прокуратура.

В телеграм-каналі облпрокуратури у вівторок зазначається, що чоловік, проживаючи разом із цивільною дружиною та її дітьми, упродовж кількох років жорстоко поводився із падчеркою — принижував її, ображав нецензурними словами, змушував виконувати хатню роботу, доглядати за молодшими дітьми, позбавляючи можливості нормально навчатися та відпочивати.

"Чоловік неодноразово вчиняв щодо дитини психологічне насильство, виганяв її з дому взимку без верхнього одягу, публічно принижував і висловлював намір віддати до дитячого будинку", - наголошують в прокуратурі.

Згідно з повідомленням, дівчинка перебувала у матеріальній залежності від вітчима, оскільки саме він забезпечував родину фінансово.

"Постійне приниження, страх і беззахисність призвели до важких психологічних наслідків, у результаті чого дитина вчинила самогубство. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала від механічної асфіксії внаслідок повішення", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.

Теги: #прокуратура #самогубство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:29 07.10.2025
Офіс генпрокурора: в 2025 році кількість самогубств та спроб суїциду серед дітей зросла на 17%

Офіс генпрокурора: в 2025 році кількість самогубств та спроб суїциду серед дітей зросла на 17%

13:32 03.10.2025
В Києві судитимуть 23-річного чоловіка, який за завданням псевдопрацівників СБУ підпалив двері квартири "зрадника"

В Києві судитимуть 23-річного чоловіка, який за завданням псевдопрацівників СБУ підпалив двері квартири "зрадника"

11:56 03.10.2025
Повідомлено про підозру 12 посадовцям комунальних підприємств Києва за розтрату майже 73 млн грн - прокуратура

Повідомлено про підозру 12 посадовцям комунальних підприємств Києва за розтрату майже 73 млн грн - прокуратура

12:42 30.09.2025
Чоловіка харківської балетмейстерки засуджено до 15 років ув’язнення за жорстоке вбивство дружини

Чоловіка харківської балетмейстерки засуджено до 15 років ув’язнення за жорстоке вбивство дружини

12:06 30.09.2025
Водій Mercedes побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування

Водій Mercedes побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування

10:53 24.09.2025
Прокуратура оскаржує у судах видачу 110 дозволів на надрокористування – генпрокурор

Прокуратура оскаржує у судах видачу 110 дозволів на надрокористування – генпрокурор

11:13 18.06.2025
На Київщині офіцери приховали самогубство військового та сфальсифікували службове розслідування

На Київщині офіцери приховали самогубство військового та сфальсифікували службове розслідування

18:53 20.03.2025
У Києві чоловік влаштував стрілянину в офісі, поранивши жінку, а потім скоїв самогубство

У Києві чоловік влаштував стрілянину в офісі, поранивши жінку, а потім скоїв самогубство

20:48 19.03.2025
У Львові затриманий покінчив життя самогубством у камері тимчасового тримання

У Львові затриманий покінчив життя самогубством у камері тимчасового тримання

17:49 13.02.2025
Чоловік у Хмельницькому покінчив із життям під час проходження ВЛК – ТЦК

Чоловік у Хмельницькому покінчив із життям під час проходження ВЛК – ТЦК

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили: збито 88 зі 152 БпЛА, зафіксовано влучання 52 безпілотників на 10 локаціях

Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

ОСТАННЄ

Керівника апарату КМДА, якого підозрюють у підробці документів задля виїзду за кордон, відсторонено від посади - прокуратура

Самп'єрто запропонує ПА ОБСЄ приєднатися до коаліції щодо повернення українських дітей, яких депортувала РФ

Федерація страхових об’єднань України відкрила офіс у Брюсселі

Посадовця "Київмедспецтрансу" підозрюють у привласненні 1,9 млн грн, призначених для машин "швидкої"

Україна почала використовувати дешеві протидронові ракети Thales – ЗМІ

РФ вчергове атакувала енергоінфраструктуру Харківщини, Чернігівщини і Сумщини, є знеструмлення у чотирьох областях

Верховний суд може поновити ексголову ОАСКу Вовка та суддів Мазур та Отрош - експерти

На Миколаївщині ДБР викрило інспектора СІЗО, який закликав росіян до вбивств захисників України

Поліція щодо інциденту на блокпості у Києві: викрадення чоловіка та насильницьких дій щодо його жінки не було

Генпрокурор: за місяць роботи порталу "СтопТиск" поступило 44 звернення від підприємців, відновлено права 12 бізнесів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА