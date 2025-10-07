Вітчим довів 13-річну падчерку до самогубства, йому повідомлено про підозру – прокуратура

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру 39-річному чоловіку у доведенні до самогубства неповнолітньої дівчини внаслідок жорстокого поводження та систематичного приниження її гідності, повідомляє Київська обласна прокуратура.

В телеграм-каналі облпрокуратури у вівторок зазначається, що чоловік, проживаючи разом із цивільною дружиною та її дітьми, упродовж кількох років жорстоко поводився із падчеркою — принижував її, ображав нецензурними словами, змушував виконувати хатню роботу, доглядати за молодшими дітьми, позбавляючи можливості нормально навчатися та відпочивати.

"Чоловік неодноразово вчиняв щодо дитини психологічне насильство, виганяв її з дому взимку без верхнього одягу, публічно принижував і висловлював намір віддати до дитячого будинку", - наголошують в прокуратурі.

Згідно з повідомленням, дівчинка перебувала у матеріальній залежності від вітчима, оскільки саме він забезпечував родину фінансово.

"Постійне приниження, страх і беззахисність призвели до важких психологічних наслідків, у результаті чого дитина вчинила самогубство. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала від механічної асфіксії внаслідок повішення", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.