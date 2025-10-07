Офіс генпрокурора: в 2025 році кількість самогубств та спроб суїциду серед дітей зросла на 17%

В поточному році в Україні на 17% зросла кількість самогубств на спроб суїциду серед дітей, ювенальні прокурори проводять профілактичні заходи для запобігання суїцидальній поведінці, зазначають в Офісі генерального прокурора.

"За даними ЮНІСЕФ, щороку у світі від самогубств гине майже 46 тисяч дітей віком від 10 до 19 років. Це одна дитина кожні 11 хвилин. У 2025 році кількість самогубств і спроб суїциду (в Україні – ІФ-У) серед неповнолітніх зросла на 17%. Найбільш уразлива вікова категорія – підлітки 14–16 років", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

В прокуратурі зазначають, що з огляду на тривожні тенденції, за ініціативи Генерального прокурора Департамент захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора спільно з громадською організацією "Волонтер" та за підтримки ЮНІСЕФ підготував інтерактивні матеріали для профілактичних занять із підлітками.

Окрім цього, за дорученням Генерального прокурора, ювенальні прокурори упродовж вересня 2025 року провели майже 3,5 тис профілактичних заходів у більш ніж 2 тис навчальних закладів.

Участь у цих заходах, за інформацією прокуратури, взяли понад 116 тис. учнів 6–11 класів.

"Ефективна профілактика можлива лише за умови спільної відповідальності – з боку батьків, педагогів, правоохоронних органів і суспільства. Лише об’єднавши зусилля, ми зможемо створити для дітей безпечне середовище, де кожна дитина почуватиметься почутою і захищеною", - резюмують в Офісі генпрокурора.