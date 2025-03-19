Інтерфакс-Україна

Події

20:48 19.03.2025

У Львові затриманий покінчив життя самогубством у камері тимчасового тримання

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36-річний житель Львова покінчив життя самогубством під час перебування у камері тимчасового тримання, повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області. Поліція проводить службове розслідування.

"У Львові поліцейські проводять службове розслідування за фактом вчинення самогубства затриманим у камері тимчасового тримання", – вказано у повідомленні поліції Львівської області.

Чоловіка затримали правоохоронці 18 березня після задокументованого факту збуту метадону.

За даними поліції, за цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

"До обрання затримному запобіжного заходу його помістили в камеру тимчасового тримання, де сьогодні, 19 березня, вчинив самогубство, а подальшим розслідуванням буде займатися ДБР", вказано у повідомленні поліції Львівщини.

Теги: #самогубство #львівська_область

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