У Львові затриманий покінчив життя самогубством у камері тимчасового тримання

36-річний житель Львова покінчив життя самогубством під час перебування у камері тимчасового тримання, повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області. Поліція проводить службове розслідування.

"У Львові поліцейські проводять службове розслідування за фактом вчинення самогубства затриманим у камері тимчасового тримання", – вказано у повідомленні поліції Львівської області.

Чоловіка затримали правоохоронці 18 березня після задокументованого факту збуту метадону.

За даними поліції, за цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

"До обрання затримному запобіжного заходу його помістили в камеру тимчасового тримання, де сьогодні, 19 березня, вчинив самогубство, а подальшим розслідуванням буде займатися ДБР", вказано у повідомленні поліції Львівщини.