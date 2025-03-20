Інтерфакс-Україна

Події

18:53 20.03.2025

У Києві чоловік влаштував стрілянину в офісі, поранивши жінку, а потім скоїв самогубство

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Киянин влаштував стрілянину в офісній будівлі на Подолі, поранив співробітницю компанії, втік з місця злочину, покинувши зброю, після чого вкоротив собі віку, стрибнувши з Північного мосту, повідомляє поліція Києва.

"Інформація про стрільбу надійшла до поліції сьогодні близько 13:00 години. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпажі патрульної поліції. Попередньо встановлено, що до приміщення зайшов 39-річний місцевий мешканець, який декілька раз вистрелив зі зброї у працівницю компанії, після чого з місця скоєння злочину зник. Внаслідок події 53-річну потерпілу було доставлено до медичного закладу із пораненнями обличчя та тіла", - повідомляє відділ комунікації поліції Києва на сторінці в Facebook.

За інформацією правоохоронців, слідчі вилучили на місці ймовірне знаряддя вчинення злочину — пристрій для відстрілу гумових куль, який стрілок тікаючи покинув. У подальшому зловмисник на транспортному засобі дістався одного з мостів столиці та, покинувши автівку, вчинив самогубство, вистрибнувши з мосту у Дніпро.

Тіло чоловіка з річки витягнули працівники ДСНС, наразі його оглядає судово-медичний експерт. Правоохоронці продовжують працювати на місцях події та встановлюють всі обставини інциденту.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

 

Теги: #київ #самогубство

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