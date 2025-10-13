Інтерфакс-Україна
Секретар Одеської міськради від "Слуги народу" може очолити Одесу в разі позбавлення мера громадянства – ЗМІ

Мер Одеси Геннадій Труханов може бути позбавлений громадянства України указом президента, а виконувати обов'язки мера в такому разі стане секретар Одеської міської ради, представник партії "Слуга народу" Ігор Коваль, повідомляє місцеве видання "Думська" у понеділок з посиланням на власні джерела, зокрема, у комісії при президенті України, яка розглядала відповідну справу.

У той же час видання ZN.UA з посиланням на власне джерело, наближене до комісії, повідомило, що на цей момент питання громадянства Труханова нею не розглядалося і відповідне рішення щодо нього не приймалося. "Не виключено, що ввечері щось зміниться, але зараз нічого немає", - зазначив співрозмовник видання.

Агентство "Інтерфакс-Україна" наразі не має підтвердження чи спростування цієї інформації з власних джерел.

При цьому "Думська" наголошує, що сам Коваль ситуацію наразі не коментує. "Зараз дуже багато чуток, не підтверджених офіційно, тому коментувати їх я не буду. Дотримуймося букви закону. Сьогодні я виконую функціонал секретаря міської ради, а що буде далі, життя покаже", - заявив він виданню.

Раніше у понеділок Труханов заявив, що побоюється позбавлення його громадянства України і застеріг, що проти нього готується дезінформація щодо нібито наявності в нього російського громадянства. "Сьогодні мені стало відомо, що готується чергова провокація. Поширюється інформація про те, що у мене нібито є громадянство російської федерації", - написав він у Телеграмі.

Труханов зазначив, що це питання ставиться ще з 2014 року і відтоді він постійно пояснював, що в нього немає і ніколи не було громадянства РФ. Також його перевіряли всі відповідні органи України. За його словами, фейкові паспорти, які іноді публікують, є недійсними.

Мер Одеси назвав це черговою провокацією та звернувся до всіх уповноважених органів. "Зробіть правову і ретельну перевірку. Прошу президента та компетентні служби уважно подивитися на документи й встановити правду", - закликав Труханов.

