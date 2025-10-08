Інтерфакс-Україна
Події
22:40 08.10.2025

Кабмін затвердив критерії іноземних держав для спрощеного набуття українського громадянства— Сибіга

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, розроблену Міністерством закордонних справ, яка визначає критерії іноземних держав, із якими може бути запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України.

Ключова мета нововведень — підтримка українських громад за кордоном та запровадження множинного громадянства, що дозволить етнічним українцям, які є громадянами інших держав, набувати українське громадянство зі збереженням іноземного: "Потенційно йдеться про збільшення кількості громадян України — адже сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків матимуть змогу відновити правовий звʼязок зі своєю Батьківщиною".

"Сьогодні ми визначили критерії держав, з якими буде можливість спрощеного набуття громадянства України, запровадження інституту множинного громадянства. Пріоритет надаватиметься тим країнам, які входять до кола найближчих і найнадійніших союзників України", — зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Facebook.

Критерії враховують, зокрема: у членство у Групі семи; членство в ЄС; застосування санкцій проти РФ за агресію проти України; підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України; позиція під час голосувань у міжнародних організаціях; наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства; рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин; фінансова підтримка України; інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.

Як наголосив Сибіга, "сьогодні головне те, що ми чітко врегулювали єдиний підхід і єдиний перелік критеріїв. Це державницький підхід, який правильно поєднує збереження єдності світового українства та стратегічні пріоритети національної безпеки України".

Міністр також нагадав, що закон, який створив можливість множинного громадянства, був ухвалений у червні та підписаний у липні Президентом України. Він набуде чинності 16 січня 2026 року.

Перелік конкретних іноземних держав, з якими буде можливе спрощене набуття громадянства, визначатиметься окремо Кабінетом Міністрів України.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/17LbHjDxes/

Теги: #кабмін #громадянство #критерії

