В Польщі ініціюють зміни до Конституції щодо громадянства після висловлювань журналіста українського походження

Фото: Unsplash

Глава Канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький виступив з ініціативою продовження до 10 років терміну постійного проживання в Польщі для тих, хто претендує на отримання польського громадянства, та змін до Конституції щодо можливості позбавлення громадянства за прикладом інших країн після висловлювань журналіста польського порталу "Міжнародний оглядач" Віталія Мазуренка, який має українське походження, про голову Польської держави.

"Якийсь Віталій Мазуренко, назвавши поведінку пана президента Кароля Навроцького поведінкою "пахана", що в російських в'язницях означає кримінального авторитета, повинен бути притягнутий до відповідальності за публічну образу президента Республіки Польща. Така поведінка українця, який отримав польське громадянство, чітко підтверджує правильність ініціативи президента Республіки Польща щодо продовження до 10 років терміну постійного проживання в нашій країні, після якого можна подавати заявку на отримання польського громадянства", - написав Богуцький в соцмережі Х.

Він наголосив, що польське громадянство має бути винятковою честю та зобов'язанням поважати конституційні органи Республіки Польщі, які мають мандат від народу.

"Цей випадок є приводом для початку серйозної дискусії про введення в польський правовий порядок положень, що регулюють позбавлення громадянства, набутого шляхом натуралізації, наприклад, за зразком рішень, що діють у США, Німеччині, а також в інших країнах. Однак це вимагає зміни Конституції Республіки Польща, і саме з цієї причини обґрунтованою є позиція президента Навроцького щодо початку написання нової Конституції", - додав Богуцький.

Портал "Міжнародний оглядач" в свою чергу відмежувався від слів Мазуренка та повідомив, що звільнив його з посади заступника головного редактора. "У зв'язку із заявою одного з наших журналістів, пана Віталія Мазуренка, яка пролунала під час програми "Дебати з Годзирою", що транслювалася на каналі Polsat News 26 серпня 2025 року, редакція порталу "Міжнародний оглядач" хоче чітко підкреслити, що це була приватна думка цієї особи, висловлена без відома та згоди редакції. Вона жодним чином не відображає позицію нашої редакції та не відповідає цінностям, якими ми керуємося. Як польський портал, ми категорично не приймаємо і не терпимо підривання авторитету посади президента Республіки Польща", - йдеться в заяві.

Сам Мазуренко на своїй сторінці у Facebook вибачився перед всіма, "чиї почуття могли бути ображені моїми словами" і заявив, що "як громадянин Республіки Польща, я хочу наголосити, що я з найвищою повагою ставлюся до державних інституцій, очолюваних Президентом Республіки Польща". Тим не менше, громадяни Польщі його заяву сприйняли не вельми схвально.