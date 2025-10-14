Петиція про припинення громадянства мера Одеси на сайті президента за добу набрала необхідні для розгляду голоси

Фото: https://news.dtkt.ua

Петиція щодо припинення громадянства України Одеського міського голови Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента України Володимира Зеленського в понеділок, 13 жовтня, станом на ранок вівторка, 14 жовтня, набрала вже понад 27 тисяч голосів, що більше, ніж необхідні для її розгляду головою держави 25 тисяч.

"У відкритих джерелах неодноразово з’являлися матеріали журналістських розслідувань, які містять дані про наявність у Геннадія Труханова паспорта громадянина російської федерації та російського податкового номера. Ці факти свідчать, що Геннадій Труханов має подвійне громадянство, що суперечить Конституції України, яка встановлює принцип єдиного громадянства. В умовах повномасштабної війни з російською федерацією така ситуація створює потенційні ризики для національної безпеки та підриває довіру громадян до місцевої влади", - йдеться в тексті петиції.

У ній також містяться відсилання до відстоювання мером Одеси "вигідних державі-агресору наративів", а також на трагедію 30 вересня, коли внаслідок зливи у місті загинули люди.

"Просимо Вас забезпечити перевірку викладеного факту щодо подвійного громадянства Геннадія Труханова і, у разі підтвердження, застосувати передбачені законом механізми", - йдеться в петиції.

Автором документу зазначений Мирослав Васильович Откович - військовослужбовець, пресофіцер 241-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України, який в цивільному житті був журналістом.

На своїй сторінці у Facebook у понеділок він розмістив розлогий пост із критикою Труханова та загрозами, які несе політика, яку проводить той у місті, стверджує в ньому, що "органи влади міста перенасичені адептами Кремля" та виступає за створення в Одесі військово-цивільної адміністрації, яка, на його думку, стане "шахом і матом для адептів кремля місцевого розливу".

"Відставка Труханова — це не самоціль. Запит на зміни сильний як ніколи — це наш спільний шанс створити щось більше й утвердити новий концепт української Одеси… Пропоную спільно дивитися глибше і далі, думати: "А хто натомість?". Очевидно, що це повинна бути україноцентрична людина з бездоганною репутацією та державницькими цінностями. Пане Президенте, у вас є чудова нагода - не змарнуйте її", - написав Откович.

Як повідомлялося, у понеділок Труханов заявив, що побоюється позбавлення його громадянства України і застеріг, що проти нього готується дезінформація щодо нібито наявності в нього російського громадянства. "Сьогодні мені стало відомо, що готується чергова провокація. Поширюється інформація про те, що у мене нібито є громадянство російської федерації", - написав він у Телеграмі.

Труханов зазначив, що це питання ставиться ще з 2014 року і відтоді він постійно пояснював, що в нього немає і ніколи не було громадянства РФ. Також його перевіряли всі відповідні органи України. За його словами, фейкові паспорти, які іноді публікують, є недійсними.

Мер Одеси назвав це черговою провокацією та звернувся до всіх уповноважених органів. "Зробіть правову і ретельну перевірку. Прошу президента та компетентні служби уважно подивитися на документи й встановити правду", - закликав Труханов.

В той же день місцеве видання "Думська" з посиланням на власні джерела, зокрема, у комісії при президенті України, написало, що буцімто комісія вже прийняла рішення про позбавлення Труханова українського громадянства і Зеленський має лише підписати відповідний закон, після чого той втратить посаду мера автоматично, а виконувати обов'язки мера в такому разі стане секретар Одеської міської ради, представник партії "Слуга народу" Ігор Коваль. При цьому видання наголосило, що сам Коваль ситуацію наразі не коментує і заявив їм про "багато чуток, не підтверджених офіційно".

У той же час видання ZN.UA з посиланням на власне джерело, наближене до комісії, повідомило, що на цей момент питання громадянства Труханова нею не розглядалося і відповідне рішення щодо нього не приймалося.