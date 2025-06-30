Інтерфакс-Україна
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18:56 30.06.2025

Європейська Комісія та Україна узгодили умови торгівельних відносин щодо агропродукції - єврокомісар

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Європейська Комісія та Україна узгодили умови торгівельних відносин щодо агропродукції - єврокомісар

Європейська Комісія та уряд України досягли принципової угоди щодо подальших торгівельних відносин, зокрема, агропродукцією, повідомив єврокомісар із сільського господарства та продовольства ЄК Кристоф Хансен на прессконференції в Брюселі в понеділок.

Він нагадав, що завдяки угоді про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, включаючи глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, існують міцні та динамічні торговельні відносини. Після початку війни РФ проти України ЄС із червня 2022 року ввів у дію автономні торговельні заходи (АТЗ) для українських товарів і скасував тарифи та квоти для 36 сільгосппродуктів. АТЗ двічі продовжувалися, але з 5 червня 2025 року їх замінив перехідний режим, заснований на квотах 2016 року.

"Тепер нам потрібно перейти до довгострокової передбачуваності та взаємності в ширшій перспективі вступу. Під час останнього поновлення дії антимонопольних заходів було вирішено, що торговельні відносини повинні бути поставлені на більш постійну основу шляхом перегляду умов, передбачених статтею 29 угоди ", - наголосив єврокомісар.

Хансен зазначив, що упродовж останніх тижнів ЄК та Україна проводили конструктивні переговори щодо перегляду двосторонньої торговельної угоди для забезпечення стабільної та передбачуваної основи для роботи експортерів, бізнесу та фермерів із обох сторін.

Він зауважив, що під час переговорів були повністю враховані чутливі питання в певних сільськогосподарських секторах, зокрема, у державах-членах, що межують з Україною.

Єврокомісар розповів, що наразі угода складається з кількох складових: Україна зобов`язана до 2028 року узгодити два виробничі стандарти ЄС в агросекторі, зокрема, про добробут тварин і використання пестицидів.

"Хочу бути дуже чітким з цього питання. Додатковий доступ до ринку (ЄС – ІФ-У) надається за умови узгодження Україною наших виробничих стандартів. Сприяння рівним умовам гри для фермерів ЄС було чітко зазначено у баченні сільського господарства та продовольства. (…) Це зобов'язання також ідеально відповідає шляху України до вступу до ЄС", - сказав Хансен.

Крім того, Єврокомісія передбачила можливість включення захисного механізму, зокрема, у випадках, коли імпорт спричинятиме серйозні труднощі. Це положення буде застосовуватись до обох сторін угоди.

Серед ключових положень переглянутих домовленостей щодо доступу до ринку для імпорту з України до ЄС Хансен назвав збільшення квот до найчутливіших продуктів, таких як цукор, птиця та яйця, пшениця, кукурудза чи мед у порівняні з угодою 2016 року.

Крім того, узгоджено покращення доступу до європейського ринку вершкового масла, сухого знежиреного молока, солоду, глютену, вівса і ячменя, поточні обсяги квот для яких буде підвищено до найвищого рівня торгівлі за останні роки.

Водночас для низки молочних продуктів, зокрема, незбираного молока, ферментованого молока, а також грибів, виноградного соку тощо ЄК погодилася на повну лібералізацію.

Європейська Комісія також пообіцяла підтримати експорт України на її традиційні та світові агропродовольчі ринки для сприяння глобальній продовольчій безпеці.

Говорячи про експортні інтереси ЄС, Хансен проінформував, що Україна погодилася значно збільшити квоти для свинини, птиці та цукру, а на інші продукти зменшити подальші мита або взагалі скасувати їх, що розширить експортні можливості європейських фермерів, зокрема, у державах-членах ЄС, що межують з Україною.

Хансен зауважив, що Європейська Комісія буде готова переглянути умови торгівельної угоди через кілька років із урахуванням прогресу в економічній інтеграції та перспектив вступу України до ЄС.

Єврокомісар додав, що загальні контури угоди вже визначені, але технічні деталі мають бути остаточно узгодженими в найближчі дні. До офіційного затвердження положень угоди будуть діяти тимчасові торговельні обмеження, що набули чинності 6 червня.

Теги: #єврокомісія #агропродукція

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