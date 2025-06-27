Інтерфакс-Україна
Економіка
20:31 27.06.2025

МХП вважає найбільш пріоритетними ринками для експорту агропродукції ЄС, Велику Британію, Японію, США і Канаду

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МХП, міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій, генерує 55% виручки завдяки експорту до 70 країн, найбільш пріоритетними ринками залишається Європейський Союз, Великобританія, Японія, Канада і США, заявив директор із взаємодії з державними органами та міжнародного співробітництва ПрАТ "МХП" Михайло Бно-Айріян на "Форумі влади та бізнесу" в Києві в п`ятницю.

Представник агрохолдингу нагадав, МХП є виробником м'яса птиці №1 в Європі та восьмою компанією в світі за обсягами виробництва цієї продукції. Крім того, на частку МХП припадає 3,5% всього світового імпорту м'яса птиці.

Як вдалий приклад Бно-Айріян навів кейс глибинної переробки виробництво шаурми, її нарізки та фасування із подальшим експортом у Канаду. При цьому глибина переробки безпосередньо по цьому продукту сягає 14-го рівня.

"Щоб сьогодні переробка успішно розвивалася, потрібні зовнішні ринки. Наразі в нашому портфелі приблизно 55% всієї виручки генерується завдяки експорту продукції до 70 країн світу. Тому для нас критично важливо зберегти ринки збуту і відкривати додаткові ринки збуту", - наголосив він.

За словами Бно-Айріяна, найбільш пріоритетним і критично важливим для МХП є ринок Європейського Союзу. Він відзначив важливість поновлення автономних торгівельних заходів і продовження торгівлі з ЄС і закликав владу докласти максимум зусиль, щоб відстояти інтереси виробників особливо щодо товарів агропереробки.

Він розповів, що МХП разом із Deloitte дослідили вплив агрохолдингу на українську економіку, щоб унаочнити важливість експорту. Згідно з дослідженням, кожне євро виторгу, яке МХП отримує від експорту, приносить EUR3,8 мультиплікованого виробництва. Кожне робоче місце, яке створюється в МХП, а це наразі 28 тис. співробітників, створює 3-4 робочих місця в його екосистемі, у якій таким чином вже працює 95 тис. фахівців. Із кожних зароблених 100 грн виторгу МХП сплачує чистого податку приблизно 7-8 грн до бюджетів різного рівня.

Другим за пріоритетністю напрямком експорту для МХП є Велика Британія, яка навесні 2026 року завершує режим преференційної торгівлі з Україною. Третім Бно-Айріян назвав Японію, яка, втім, за його словами, вже призупинила доступ української агропродукції на свій ринок.

Бно-Айріян закликав уряд приділити особливу увагу роботі з цими країнами та наголосив на важливості фіналізації переговорів із Канадою і США.

"Ми дуже вдячні і бачимо, що зараз ви зробили неймовірну роботу з точки зору фіналізації угоди про фонд, ресурсну угоду (…) Нам треба з американцями говорити про збільшення договору між двома країнами, зокрема щодо відкриття доступу до їхнього ринку для української агропродукції", - акцентував представник МХП.

МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га в 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.

Виробничі потужності агрохолдингу розташовані в Україні та південно-східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.

МХП у 2024 році збільшив чистий прибуток на 1,4% – до $144 млн, тоді як виручка компанії залишилася стабільною і склала $3,046 млрд проти $3,021 млрд роком раніше.

Теги: #ринки #агропродукція #мхп #експорт

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