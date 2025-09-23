Словаччина та Польща наполягатимуть на створенні спецфонду для захисту своїх фермерів від української агропродукції

Словаччина та інші сусідні з Україною країни Європейського Союзу вимагатимуть створення спеціального фонду для захисту своїх фермерів, які постраждали внаслідок імпорту агропродовольчих товарів з України, заявив міністр сільського господарства Словацької Республіки Ріхард Такач в коментарі TASR в Брюсселі в понеділок.

Міністр зауважив, що наразі склалася ситуація, яка відрізняється від обіцянок Європейської Комісії, даних кілька місяців тому. За його інформацією, Єврокомісія вказувала на додаткове 25% збільшення квот на агротовари з України. Тепер міністри довідалися, що для меду та цукру це буде збільшення квот на 400-500%. Це означає, що набагато більше товарів потрапить на єдиний ринок ЄС без митного захисту.

"Одне питання — це кількість, інше — якість товарів і безпека, оскільки європейські фермери повинні дотримуватись суворих стандартів щодо обприскування, добрив та різних правил, чого не роблять українські фермери", — пояснив він.

Такач зазначив, що країни ЄС, зокрема сусідні з Україною, задали це питання Європейській Комісії. Кілька місяців тому сусідні з Україною держави ухвалили спільну угоду, в якій окреслили проблеми, що виникають через українські агротовари, і Європейська Комісія мала б їх вирішити. Проте низка країни, переважно із Західної Європи, задоволені співпрацею з українським агросектором і хоче отримувати ці товари. Вони не відчувають тиску з боку українського імпорту, який переважно потрапляє до сусідніх з Україною країни. Українським експортерам вигідніше розміщувати свої товари на єдиному ринку ЄС безпосередньо через кордон, без необхідності дорогого транспортування до Західної Європи, додав словацький міністр.

Такач нагадав, що Словаччина не може розраховувати на "стовідсоткову перемогу" у цьому випадку, але підтримує зусилля щодо найкращого врегулювання ситуації.

"З новою фінансовою структурою та новою загальною сільськогосподарською політикою я бачу можливість створення свого роду фонду, який би був безпосередньо призначений для країн, що межують з Україною. Із цього фонду наші фермери та виробники продуктів харчування могли б компенсувати можливі втрати та дефіцит", – пояснив він.

Такач запевнив, що Словаччина чинитиме відповідний тиск на Європейську Комісію не лише через своє міністерство, а й через прем'єр-міністра.

За його словами, всі країни, які межують з Україною, мають діяти спільно у питанні збільшення квот на регіональні сільгосптовари та створення нового фонду, про що Такач також домовився зі своїм польським колегою у понеділок. Вони вважають, що в разі виникнення проблем у виробників продуктів харчування та фермерів цих країн слід запровадити механізм компенсації втрат.

Такач також повідомив, що збільшення квот на експорт української сільськогосподарської продукції також стане однією з тем переговорів на спільному засіданні урядів Словаччини та України.

Державний секретар Міністерства сільського господарства і розвитку села Республіки Польща Стефан Краєвські перед початком засідання міністрів сільського господарства Європейського Союзу (AGRIFISH) у Брюсселі у вівторок підтвердив проведення переговорів між низкою європейських держав, які межують із Україною, в центрі яких були торгівельні відносини.

"Ми також обговорили торговельні відносини, наприклад, з Україною. Ми повністю підтримуємо Україну, але нам також потрібно піклуватися про наших фермерів, наших переробників та наших підприємців. Звичайно, ці голоси найчастіше лунали з боку сусідніх країн", - сказав він і додав, що багато держав-членів ЄС демонструють розуміння цієї проблеми.