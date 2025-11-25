МОЗ розпочало перевірку одеської клініки Odrex

Міністерство охорони здоровʼя розпочало позапланову перевірку клініки Odrex (ТОВ "Дім Медицини", Одеса ) де після лікування онкологічного захворювання з травня по жовтень 2024 року помер бізнесмен Аднан Ківан.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в МОЗ.

За інформацією відомства, перевірка триватиме 25-26 листопада, її розпочато на підставі запиту Офісу генпрокурора.

Як повідомлялося, двоє лікарів клініки "Одрекс" були звинувачені в смерті 62-річного пацієнта клініки бізнесмена Аднана Ківана, який рік проходив лікування онкологічного захворювання в медичному домі "Одрекс". Ківан помер 27 жовтня 2024 року.

В ході розслідування 24 жовтня 2025 року слідчі вручили підозри завідувачу хірургічним відділенням №2, хірургу-онкохірургу та Віталію Русакову та клінічному онкологу й хіміотерапевту Марині Білоцерковській.

Клініка офіційно висловила готовність співпрацювати зі слідством та закликала ЗМІ уникати недоведених звинувачень її лікарів у смерті пацієнта, дочекатися офіційних висновків розслідування.

При цьому клініка вважає, що дане розслідування має заказник характер.