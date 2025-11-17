Диверсії на залізниці в Польщі розслідують як терористичні акти на користь іноземної розвідки – прокуратура

Фото: https://x.com/donaldtusk/status/1990100326171459782

Правоохоронці почали розслідування щодо актів диверсій на польській залізниці, кваліфікуючи їх як акти терористичного характеру, спрямованих проти залізничної інфраструктури та скоєних на користь іноземної розвідки, повідомляє пресслужба прокуратури Польщі.

"Прокурор Мазовецького відділення Департаменту з питань організованої злочинності та корупції Національної прокуратури у Варшаві сьогодні (17 листопада 2025 р.) почав розслідування щодо актів диверсій терористичного характеру, спрямованих проти залізничної інфраструктури та вчинених на користь іноземної розвідки проти Республіки Польща", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що предметом розслідування є пошкодження в період з 15 по 17 листопада інфраструктури залізничної лінії № 7 на маршруті Варшава Східна-Дорогуськ, в тому числі пошкодження за допомогою вибухових речовин колій в околицях селища Міка (Гарволінський район) та пошкодження колій в околицях селища Голуб (Пулавський район).

"Ці дії спричинили безпосередню небезпеку катастрофи наземного транспорту, що загрожувала життю та здоров'ю багатьох людей, а також майну у великих розмірах", - наголосили в прокуратурі.

Розслідування буде проводити група прокурорів. До складу групи увійдуть прокурори Мазовецького відділення ПЗ ПК та співробітники Агентства внутрішньої безпеки і Центрального слідчого бюро поліції.

Як повідомлялося, у Польщі було пошкоджено ділянку колії на лінії Демблін-Варшава, прем'єр-міністр країни Дональд Туск не виключив диверсію. За словами голови польського уряду, ніхто не постраждав, а відповідні служби проводять розслідування.

Україна запропонувала допомогу у проведенні розслідування.