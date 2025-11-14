Інтерфакс-Україна
Події
12:40 14.11.2025

Деякі політичні сили використовують розслідування корупції в енергетиці для дискредитації керівництва України, вважає Єрмак

2 хв читати
Деякі політичні сили використовують розслідування корупції в енергетиці для дискредитації керівництва України, вважає Єрмак
Фото: сайт Президента України

Деякі політичні сили використовують розслідування корупції в енергетиці для дискредитації керівництва України, і безпідставні звинувачення, які руйнують репутацію можуть "трапитися з кожним", заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак інтерв'ю Axel Springer Global Reporters Network, до якої належить Politico.

"Перш ніж судити людей, необхідно провести судові розгляди та розслідування", - сказав він.

Також глава ОП зазначив, що президент України Володимир Зеленський є "дуже принциповою людиною" і "не корумпованою".

"Єрмак заявив, що сам Зеленський повинен бути поза підозрою, оскільки саме він "оголосив боротьбу" з корупцією і дозволив проводити "абсолютно вільні розслідування", що довело, що антикорупційні органи є "незалежними і працюють", - повідомило Politico.

10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом"."Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Міндіч залишив Україну 10 листопада за кілька годин до обшуків.

Державна прикордонна служба України 12 листопада повідомила, що провела перевірку щодо перетину кордону бізнесменом Тимуром Міндічем, який є фігурантом у справі НАБУ щодо "Енергоатому", і встановила, що той виїхав з України на законних підставах, оскільки відомство не отримувало доручень щодо нього, зокрема, щодо заборони йому виїзду з країни

13 листопада Зеленський повідомив, що не спілкувався з Міндічем з початку оголошення про розслідування у операції х викриття корупції у сфері енергетики.

Теги: #розслідування #єрмак #корупція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:45 14.11.2025
Україна інформує Конгрес США щодо справи про корупцію в енергетиці – посол Стефанішина

Україна інформує Конгрес США щодо справи про корупцію в енергетиці – посол Стефанішина

20:16 13.11.2025
Сибіга та Брусило обговорили з радником прем'єра Британії з нацбезпеки тиск на РФ та ситуацію з корупцією

Сибіга та Брусило обговорили з радником прем'єра Британії з нацбезпеки тиск на РФ та ситуацію з корупцією

14:52 13.11.2025
Посол ЄС: Влада підтримує розслідування корупції в енергетиці, це сильний сигнал, що незалежні інституції України працюють

Посол ЄС: Влада підтримує розслідування корупції в енергетиці, це сильний сигнал, що незалежні інституції України працюють

14:32 13.11.2025
Розслідування в енергосекторі України демонструє, що антикорупційні органи функціонують, - Єврокомісія

Розслідування в енергосекторі України демонструє, що антикорупційні органи функціонують, - Єврокомісія

12:05 13.11.2025
Зеленський повідомив, що не спілкувався з Міндічем від початку розслідування

Зеленський повідомив, що не спілкувався з Міндічем від початку розслідування

07:28 13.11.2025
ВАКС дав санкцію на тримання під вартою ще одного підозрюваного в корупційній справі в енергетиці

ВАКС дав санкцію на тримання під вартою ще одного підозрюваного в корупційній справі в енергетиці

01:26 13.11.2025
Єрмак провів зустріч з послом ЄС в Україні, обговорили енергетику і боротьбу з корупцією

Єрмак провів зустріч з послом ЄС в Україні, обговорили енергетику і боротьбу з корупцією

23:25 12.11.2025
Уряд Німеччини зберігає довіру до України на тлі корупційного скандалу в енергетиці - ЗМІ

Уряд Німеччини зберігає довіру до України на тлі корупційного скандалу в енергетиці - ЗМІ

19:50 12.11.2025
ВАКС заарештував підозрюваного у корупційній схемі в енергетиці Фурсенка із можливістю застави 95 млн грн

ВАКС заарештував підозрюваного у корупційній схемі в енергетиці Фурсенка із можливістю застави 95 млн грн

19:18 12.11.2025
ВАКС відправив під варту фігурантку справи корупції в енергетиці із заставою у 25 млн грн

ВАКС відправив під варту фігурантку справи корупції в енергетиці із заставою у 25 млн грн

ВАЖЛИВЕ

У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки - влада

Відомо про п'ятого загиблого у Києві, тривають пошуково-рятувальні роботи – КМВА

Президент очікує від прем'єрки кандидатури міністрів енергетики та юстиції

Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях – ПС ЗСУ

ССО знищили місце зосередження особового складу 51-ої армії рф під Покровськом

ОСТАННЄ

У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки - влада

Кількість постраждалих на Одещині збільшилася до 10 осіб, серед них дитина – ДСНС

ДШВ: Мирноград – під контролем українських військових

НАБУ в операції "Мідас" починає етап фінрозслідування з залученням міжнародної допомоги та Держфінмоніторингу

Відомо про п'ятого загиблого у Києві, тривають пошуково-рятувальні роботи – КМВА

УЧХ працював на п’яти локаціях столиці після російських обстрілів

На вихідних в Україні подекуди невеликий дощ, на півдні та південному сході - туман

Президент очікує від прем'єрки кандидатури міністрів енергетики та юстиції

У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи, кількість постраждалих зросла до 34 осіб

На посаду міністра енергетики "дуже серйозно" розглядають главу енергокомітету Ради Геруса та його заступника Жупанина - джерела

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА