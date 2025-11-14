Деякі політичні сили використовують розслідування корупції в енергетиці для дискредитації керівництва України, вважає Єрмак

Фото: сайт Президента України

Деякі політичні сили використовують розслідування корупції в енергетиці для дискредитації керівництва України, і безпідставні звинувачення, які руйнують репутацію можуть "трапитися з кожним", заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак інтерв'ю Axel Springer Global Reporters Network, до якої належить Politico.

"Перш ніж судити людей, необхідно провести судові розгляди та розслідування", - сказав він.

Також глава ОП зазначив, що президент України Володимир Зеленський є "дуже принциповою людиною" і "не корумпованою".

"Єрмак заявив, що сам Зеленський повинен бути поза підозрою, оскільки саме він "оголосив боротьбу" з корупцією і дозволив проводити "абсолютно вільні розслідування", що довело, що антикорупційні органи є "незалежними і працюють", - повідомило Politico.

10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом"."Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Міндіч залишив Україну 10 листопада за кілька годин до обшуків.

Державна прикордонна служба України 12 листопада повідомила, що провела перевірку щодо перетину кордону бізнесменом Тимуром Міндічем, який є фігурантом у справі НАБУ щодо "Енергоатому", і встановила, що той виїхав з України на законних підставах, оскільки відомство не отримувало доручень щодо нього, зокрема, щодо заборони йому виїзду з країни

13 листопада Зеленський повідомив, що не спілкувався з Міндічем з початку оголошення про розслідування у операції х викриття корупції у сфері енергетики.