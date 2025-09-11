Інтерфакс-Україна
Інвестиції
13:02 11.09.2025

Повторну купівлю сертифікатів здійснюють 43% інвесторів фонду S1 REIT

2 хв читати
Повторну купівлю сертифікатів здійснюють 43% інвесторів фонду S1 REIT

Частка інвесторів, які повторно купують сертифікати фондів S1 REIT забудовника Standard One, зросла до 43% за п’ять місяців роботи фондів, повідомила пресслужба проєкту.

"Ми передбачили можливість для інвесторів збільшувати вигоду шляхом збільшення власної частки. Мінімальний розмір доінвестиції дорівнює вартості одного сертифіката, а це трохи більше як 1 тис. грн. Та попри наші очікування середня сума повторних продажів значно вища – на рівні майже 90 тис. грн", – зазначив комерційний директор S1 REIT Віктор Бойчук, слова якого наведено у пресрелізі.

Він зауважив, що наразі переважна більшість інвесторів – люди з досвідом інвестиційної діяльності, які вже мають певний портфель активів.

"S1 REIT для них – це можливість диверсифікації портфелю активів умовно невеликим чеком. В перші тижні нашої роботи інвестори проходили етап "знайомства", вивчали нас та нашу пропозицію. Зараз ми бачимо, як їхня довіра зростає", – додав  Бойчук.

Він додав, що у планах проєкту його масштабування шляхом виходу на нову аудиторію - на тих українців, які ще не мали досвіду інвестиційної діяльності за браком знань або за відсутності значного стартового капіталу. "Ключова перевага S1 REIT – його доступність. Поріг входу становить еквівалент $3 тис., що суттєво менше за початкові інвестиції на ринку нерухомості Києва", – зазначив топменеджер.

Як повідомлялося, у квітні цьогоріч київський забудовник Standard One, який спеціалізується на Build-to-Rent проєктах, оголосив про запуск нового продукту – S1 REIT. Це інвестиційний інструмент, що дає можливість стати співвласником квадратних метрів в прибуткових будинках S1, без необхідності особисто управляти активами. На даний момент в S1 REIT є два відкриті фонди: "S1 ВДНГ", де запланована дохідність становить 8,2% річних у доларах США, та S1 Obolon, де дохідність сягає 10% річних.

Теги: #s1_reit #standard_one #сертифікати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:09 29.08.2025
Зеленський в День пам'яті захисників вручив родинам загиблих Героїв сертифікати на квартири

Зеленський в День пам'яті захисників вручив родинам загиблих Героїв сертифікати на квартири

11:16 15.07.2025
S1 REIT виплатив перші дивіденди інвесторам

S1 REIT виплатив перші дивіденди інвесторам

11:37 09.04.2025
Standard One оголосила про запуск інвестиційного фонду нерухомості

Standard One оголосила про запуск інвестиційного фонду нерухомості

21:01 27.12.2024
Уряд затвердив порядок ведення реєстру держсертифікатів щодо дотримання благополуччя тварин

Уряд затвердив порядок ведення реєстру держсертифікатів щодо дотримання благополуччя тварин

11:25 25.12.2024
Президент вручив 30 сертифікатів на квартири Героям України та рідним загиблих

Президент вручив 30 сертифікатів на квартири Героям України та рідним загиблих

17:43 19.09.2024
Не всі, хто досяг 18 років, отримають сертифікат на купівлю книжок у 2024 р., припускає директорка УІК

Не всі, хто досяг 18 років, отримають сертифікат на купівлю книжок у 2024 р., припускає директорка УІК

16:05 30.08.2024
Українська молодь отримуватиме сертифікати в "Дії" на книжки вже у вересні 2024 року, припустила директорка УІК

Українська молодь отримуватиме сертифікати в "Дії" на книжки вже у вересні 2024 року, припустила директорка УІК

09:44 23.05.2024
Українська молодь отримає сертифікати в "Дії" на книжки вже у 2024 році

Українська молодь отримає сертифікати в "Дії" на книжки вже у 2024 році

18:38 09.01.2024
Укладено перші 10 угод із купівлі житла за допомогою житлових сертифікатів - Мінвідновлення

Укладено перші 10 угод із купівлі житла за допомогою житлових сертифікатів - Мінвідновлення

15:24 10.11.2023
Сформовано 519 житлових сертифікатів на 1,1 млрд грн за програмою "єВідновлення"

Сформовано 519 житлових сертифікатів на 1,1 млрд грн за програмою "єВідновлення"

ВАЖЛИВЕ

Інвестиції в Україну потребують безпеки, необхідне довготривале мирне врегулювання – Келлог

Інтерес інвесторів до України є, але він поки що не транслюється в гроші – директорка ЄБА

ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

Зеленський і Пісторіус домовилися про додаткові інвестиції у виробництво далекобійної зброї

Рютте запропонує членам НАТО витрачати 3,5% ВВП на основні оборонні витрати та 1,5% - на інвестиції для оборони та безпеки

ОСТАННЄ

Компанія негабаритних перевезень ТAD планує інвестувати EUR20 млн у збільшення парку техніки для великих вітряків - власник

Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій на 2026 р. на 11,4 трлн грн схвалений Стратегічною інвестрадою

Мінекономіки, UkraineInvest та британські партнери уклали меморандум для посилення інвестспроможності України

"Агропродсервіс" інвестував в будівництво заводу продтоварів "Бабуся Маруся" 45 млн грн

"Київстар " інвестував понад 3,2 млрд грн у резервне живлення та забезпечив генераторами більше 25% мережі

Данило Гетманцев вважає, що Україна потрапить до ТОП-5 експортерів озброєнь, якщо парламент прийме режим «Defence City»

Дансько-українська компанія Dropla Tech залучила EUR2,4 млн на розвиток оборонних технологій

"ДТЕК Мережі" у I пів.-2025 інвестував в підвищення надійності електропостачання 2,3 млрд грн

Данило Гетманцев: Найближчим часом запустимо проект з підтримки ОПК – "Defence.City"

Ефективне корпуправління та сприятливий бізнес-клімат в Україні визначальні для залучення іноземних інвестицій – Девіс

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА