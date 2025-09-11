Повторну купівлю сертифікатів здійснюють 43% інвесторів фонду S1 REIT

Частка інвесторів, які повторно купують сертифікати фондів S1 REIT забудовника Standard One, зросла до 43% за п’ять місяців роботи фондів, повідомила пресслужба проєкту.

"Ми передбачили можливість для інвесторів збільшувати вигоду шляхом збільшення власної частки. Мінімальний розмір доінвестиції дорівнює вартості одного сертифіката, а це трохи більше як 1 тис. грн. Та попри наші очікування середня сума повторних продажів значно вища – на рівні майже 90 тис. грн", – зазначив комерційний директор S1 REIT Віктор Бойчук, слова якого наведено у пресрелізі.

Він зауважив, що наразі переважна більшість інвесторів – люди з досвідом інвестиційної діяльності, які вже мають певний портфель активів.

"S1 REIT для них – це можливість диверсифікації портфелю активів умовно невеликим чеком. В перші тижні нашої роботи інвестори проходили етап "знайомства", вивчали нас та нашу пропозицію. Зараз ми бачимо, як їхня довіра зростає", – додав Бойчук.

Він додав, що у планах проєкту його масштабування шляхом виходу на нову аудиторію - на тих українців, які ще не мали досвіду інвестиційної діяльності за браком знань або за відсутності значного стартового капіталу. "Ключова перевага S1 REIT – його доступність. Поріг входу становить еквівалент $3 тис., що суттєво менше за початкові інвестиції на ринку нерухомості Києва", – зазначив топменеджер.

Як повідомлялося, у квітні цьогоріч київський забудовник Standard One, який спеціалізується на Build-to-Rent проєктах, оголосив про запуск нового продукту – S1 REIT. Це інвестиційний інструмент, що дає можливість стати співвласником квадратних метрів в прибуткових будинках S1, без необхідності особисто управляти активами. На даний момент в S1 REIT є два відкриті фонди: "S1 ВДНГ", де запланована дохідність становить 8,2% річних у доларах США, та S1 Obolon, де дохідність сягає 10% річних.