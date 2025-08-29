Інтерфакс-Україна
Події
16:09 29.08.2025

Зеленський в День пам'яті захисників вручив родинам загиблих Героїв сертифікати на квартири

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський в День вшанування загиблих за Україну вручив родинам загиблих воїнів сертифікати на квартири.

"Сила нашої держави є найкращим свідченням подвигу її воїнів – є і точно буде, скільки б не минуло часу. Сьогодні подякував Героям України, родинам наших загиблих Героїв і вручив сертифікати на квартири. Дякую українським воїнам. Дякую кожній родині, яка виховала таких українських героїв. Дякую всім, хто зберіг Україну в боях із 2014-го та береже її в повномасштабній війні. Обовʼязково захистимо Україну", - написав Зеленський в Телеграм у п'ятницю.

 

Теги: #герої #житло #день_памяті_захисників_україни #сертифікати

