Зеленський в День пам'яті захисників вручив родинам загиблих Героїв сертифікати на квартири

Президент України Володимир Зеленський в День вшанування загиблих за Україну вручив родинам загиблих воїнів сертифікати на квартири.

"Сила нашої держави є найкращим свідченням подвигу її воїнів – є і точно буде, скільки б не минуло часу. Сьогодні подякував Героям України, родинам наших загиблих Героїв і вручив сертифікати на квартири. Дякую українським воїнам. Дякую кожній родині, яка виховала таких українських героїв. Дякую всім, хто зберіг Україну в боях із 2014-го та береже її в повномасштабній війні. Обовʼязково захистимо Україну", - написав Зеленський в Телеграм у п'ятницю.