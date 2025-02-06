Нідерланди передають Україні мобільну лабораторію для допомоги у розслідуванні воєнних злочинів

Міністерство оборони Нідерландів оголосило про передачу Україні мобільної лабораторії, що складається з 13 контейнерів і технічного обладнання.

Як зазначили в оборонному відомстві, Міністерство оборони надає лабораторію JDEAL - Joint Deployable Exploitation and Analysis Laboratory. Делегація з України підписала договір про передачу сьогодні.

“Мобільну лабораторію легко транспортувати, її можна розгорнути за кілька днів. Команда дослідників з України нещодавно пройшла навчання в Нідерландах для роботи з лабораторією”, - сказано в повідомленні на сайті відомства.

У найкоротші терміни лабораторія буде перевезена до Києва. Таким чином Нідерланди роблять свій внесок у боротьбу з безкарністю та розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.