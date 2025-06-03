Інтерфакс-Україна
Події
15:06 03.06.2025

КПІ почне підготовку фахівців з державного гарантування якості в ОПК

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КПІ почне підготовку фахівців з державного гарантування якості в ОПК
Фото: https://mod.gov.ua

Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" запроваджує підготовку фахівців за новою спеціальністю – державне гарантування якості для підприємств оборонно-промислового комплексу, що відбуватиметься у тісній координації з Міністерством оборони.

Це передбачено відповідним меморандумом, який підписали Міноборони та КПІ ім. Ігоря Сікорського, повідомляє пресслужба міністерства.

"Підготовка фахівців за новою спеціальністю має посилити розбудову національної системи державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Після закінчення навчання саме ці фахівці створюватимуть систему менеджменту якості відповідно до стандартів НАТО безпосередньо на підприємствах ОПК, де вони працюють. Крім того, вони забезпечуватимуть дотримання підприємствами ОПК вимог щодо взаємного гарантування якості товарів, робіт і послуг з державами-партнерами", - зазначається у повідомленні.

У Міноборони наголошують, що для підготовки майбутніх фахівців було розроблено та затверджено спеціальну навчальну програму. А за допомогою лабораторної бази КПІ із сучасним обладнанням моделюватимуться реальні умови виробництва та процеси забезпечення якості під час підготовки спеціалістів до вирішення практичних завдань.

Теги: #міноборони #кпі #опк

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