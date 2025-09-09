Інтерфакс-Україна
15:56 09.09.2025

Необхідно зважати на досвід РФ з підтримки спеціальностей, які готують спеціалістів для стратегічних галузей - ректор КПІ

Ректор Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (КПІ) Анатолій Мельниченко вважає за необхідне зверути увагу на досвід РФ щодо підтримки важливих високотехнологічних спеціальностей, які готують спеціалістів для стратегічних галузей промисловості.

"На жаль, кількість зареєстрованих вступників саме за природничими дисциплінами, йдеться про фізику, хімію,.. вкрай погана", - сказав він на пресконференції у вівторок в Києві, коментуючи підсумки вступної кампанії 2025 року.

За його словами, КПІ зберіг свої минулорічні позиції, зокрема залишився лідером за спеціальностями інженерія програмного забезпечення, авіаційна і ракетно-космічна техніка, біотехнології, атомна енергетика.

"Але, говорячи про те, що ми з вами збираємося не просто перемогти, а ще й відбудувати країну, то кількість інженерів і фахівців таких високотехнологічних галузях, які будуть створювати додану вартість, недостатня", - додав він.

Він відзначив, що такий стан речей показує, що держава недоотримує важливих фахівців.

"Що нам потрібно робити в цій частині? Наприклад, можливо, нам потрібно дивитися, що робить країна-агресор. Наприклад, в тій же країні-агресорці є такі програми на кшталт так званої "Крылья Ростеха", де за дуже важливими спеціальностями, які формують для стратегічних галузей промисловості, є особлива підтримка. І це не стипендія на 500 грн відрізняється від звичайної, це суттєво більше. Можливо, треба затягнути дітей з високими балами на ті спеціальності, що їм насправді забезпечить життєвий успіх в майбутньому. Але, на жаль, досить часто наші вступники й іноді їхні батьки керуються таким принципом: "Я вступлю будь-де, де не будуть в майбутньому викладати математику", - наголосив Мельниченко.

