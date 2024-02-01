У КПІ відкрили перше в Україні смарт-укриття для студентів Clust Space

У Центральній бібліотеці КПІ ім. І. Сікорського облаштовано багатофункціональне укриття Clust Space на 500 осіб, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" ініціатор проєкту, СЕО венчурного фонду Adventures Руслан Тимофєєв.

"Clust Space - це не просто точкове вирішення проблеми навчання під час війни, а системна робота з розвитку студентства. Цей проєкт насправді став відповіддю на велику кількість поточних запитів суспільства. Ми сподіваємося, що знайдене рішення можна буде перенести й на інші регіони України", - сказав він.

Раніше в цьому підвальному приміщенні було одне з книгосховищ бібліотеки. Простір у 600 кв. м розділений на кілька зон: open space, який може трансформуватися з лекторію в коворкінг, читальний сектор, кімнати для зустрічей і відеодзвінків, невеликий кафетерій, ігрова зона, туалет і душова. Як укриття простір може вмістити майже 500 осіб. Уся інфраструктура, зокрема вентиляційна система й альтернативні джерела електроенергії, розраховані на тривале перебування в разі небезпеки.

Тимофєєв уточнив, що у створенні смарт-укриття брали участь випускники КПІ. Наприклад проєктне рішення розробив Микола Шумивода, монтажною бригадою керував Віталій Васюк.

"На етапі проєктування на реалізацію було закладено 4,8 млн грн. Фактичні витрати - 4,711 млн грн - стали можливими завдяки злагодженій роботі команди та відповідальному ставленню до обмежених ресурсів", - наголосив Тимофєєв.

Головним донором проєкту CLUST SPACE виступила компанія Freedom Holding Corp. Також проєкт підтримали Міністерство освіти і науки України, ДСНС, КМДА, БФ Свічадо та Usyk Foundation.

Ініціатори проєкту зазначили, що планують масштабувати проєкт смартшелтерів Clust Space в інші регіони України та шукають партнерів для реалізації планів.

Наступний простір планується побудувати при ДНУ ім. О. Гончара, на ці цілі вже залучено перші $100 тис. від випускника КПІ та ІТ-підприємця Михайла Савченка.