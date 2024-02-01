Події

14:34 01.02.2024

У КПІ відкрили перше в Україні смарт-укриття для студентів Clust Space

2 хв читати

У Центральній бібліотеці КПІ ім. І. Сікорського облаштовано багатофункціональне укриття Clust Space на 500 осіб, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" ініціатор проєкту, СЕО венчурного фонду Adventures Руслан Тимофєєв.

"Clust Space - це не просто точкове вирішення проблеми навчання під час війни, а системна робота з розвитку студентства. Цей проєкт насправді став відповіддю на велику кількість поточних запитів суспільства. Ми сподіваємося, що знайдене рішення можна буде перенести й на інші регіони України", - сказав він.

Раніше в цьому підвальному приміщенні було одне з книгосховищ бібліотеки. Простір у 600 кв. м розділений на кілька зон: open space, який може трансформуватися з лекторію в коворкінг, читальний сектор, кімнати для зустрічей і відеодзвінків, невеликий кафетерій, ігрова зона, туалет і душова. Як укриття простір може вмістити майже 500 осіб. Уся інфраструктура, зокрема вентиляційна система й альтернативні джерела електроенергії, розраховані на тривале перебування в разі небезпеки.

Тимофєєв уточнив, що у створенні смарт-укриття брали участь випускники КПІ. Наприклад проєктне рішення розробив Микола Шумивода, монтажною бригадою керував Віталій Васюк.

"На етапі проєктування на реалізацію було закладено 4,8 млн грн. Фактичні витрати - 4,711 млн грн - стали можливими завдяки злагодженій роботі команди та відповідальному ставленню до обмежених ресурсів", - наголосив Тимофєєв.

Головним донором проєкту CLUST SPACE виступила компанія Freedom Holding Corp. Також проєкт підтримали Міністерство освіти і науки України, ДСНС, КМДА, БФ Свічадо та Usyk Foundation.

Ініціатори проєкту зазначили, що планують масштабувати проєкт смартшелтерів Clust Space в інші регіони України та шукають партнерів для реалізації планів.

Наступний простір планується побудувати при ДНУ ім. О. Гончара, на ці цілі вже залучено перші $100 тис. від випускника КПІ та ІТ-підприємця Михайла Савченка.

Теги: #укриття #бібліотека #кпі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:50 26.01.2024
Начальник Київського метрополітену: Жодного дня станції метро не були зачинені для людей, які приходять сюди як в укриття

Начальник Київського метрополітену: Жодного дня станції метро не були зачинені для людей, які приходять сюди як в укриття

16:09 09.01.2024
У фонді захисних споруд цивільного захисту 60,5 тис. укриттів - Шмигаль

У фонді захисних споруд цивільного захисту 60,5 тис. укриттів - Шмигаль

16:57 03.01.2024
На Офіційному порталі Києва оприлюднили перелік укриттів, доступний людям із порушеннями зору

На Офіційному порталі Києва оприлюднили перелік укриттів, доступний людям із порушеннями зору

17:28 26.12.2023
Застосунок "Київ Цифровий" об'єднав карту укриттів і пункти обігріву в єдиний сервіс

Застосунок "Київ Цифровий" об'єднав карту укриттів і пункти обігріву в єдиний сервіс

12:07 23.12.2023
У Києві перевірять усі укриття - КМВА

У Києві перевірять усі укриття - КМВА

10:12 23.12.2023
Київське шкільне укриття, в якому напередодні обвалилася стеля, відновлено - КМВА

Київське шкільне укриття, в якому напередодні обвалилася стеля, відновлено - КМВА

18:26 22.12.2023
У зв'язку з обвалом стелі в шкільному укритті призначено службову перевірку - КМВА

У зв'язку з обвалом стелі в шкільному укритті призначено службову перевірку - КМВА

18:18 22.12.2023
КМДА доручила власнику "Замку Річарда" замінити матеріал надбудови на даху будівлі

КМДА доручила власнику "Замку Річарда" замінити матеріал надбудови на даху будівлі

17:36 22.12.2023
У Києві під час тривоги обвалилася стеля шкільного укриття

У Києві під час тривоги обвалилася стеля шкільного укриття

09:44 21.12.2023
ПриватБанк працює над обладнанням робочих місць в укриттях на Донеччині

ПриватБанк працює над обладнанням робочих місць в укриттях на Донеччині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у зверненні до учасників саміту Євроради: Потрібна ваша єдність щодо створення Фонду допомоги Україні на EUR5 млрд строком на 4 роки

Україна розраховує отримати від ЄС перші EUR4,5 млрд за Ukraine Facility у березні – перша віцепрем'єрка

Європарламент проголосує EUR50 млрд для України на пленарному засіданні наприкінці лютого - Мецола

ЄС щороку обговорюватиме, як Україна використовує EUR50 млрд, з метою надання рекомендацій - висновки Євроради

В Аргентині затримано сина російського олігарха Чуркіна, який обманом намагався зберегти бізнес в Україні - ДБР

ОСТАННЄ

Шмигаль: Гуманітарне розмінування є важливим напрямом роботи майбутньої посівної кампанії

Зеленський у зверненні до учасників саміту Євроради: Потрібна ваша єдність щодо створення Фонду допомоги Україні на EUR5 млрд строком на 4 роки

Україна розраховує отримати від ЄС перші EUR4,5 млрд за Ukraine Facility у березні – перша віцепрем'єрка

Європарламент проголосує EUR50 млрд для України на пленарному засіданні наприкінці лютого - Мецола

Окупанти завдали удару по "швидкій" у Бериславському районі, лікарі не постраждали

"Укрнафта" надала НАБУ всю необхідну інформацію про закупівлі - компанія

ЄС щороку обговорюватиме, як Україна використовує EUR50 млрд, з метою надання рекомендацій - висновки Євроради

На рейді Донузлава знищено ракетний катер окупантів - ГУР

Зеленський подякував ЄС за створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility

В Аргентині затримано сина російського олігарха Чуркіна, який обманом намагався зберегти бізнес в Україні - ДБР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА