Корпуси, гуртожитки і спорткомплекс КПІ ім. Сікорського зазнали пошкоджень в результаті обстрілу РФ

Під час російського обстрілу в ніч на понеділок пошкоджень зазнали корпуси, гуртожитки і спорткомплекс Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

"Унаслідок ранкової ракетної атаки по Києву зафіксовано влучання на території Солом’янського району. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема корпус одного з навчальних закладів. Усі профільні служби працюють на місці — проводяться першочергові роботи з ліквідації наслідків", - йдеться у повідомленні Солом'янської РДА в Києві в мережі Facebook.

У свою чергу, в КПІ повідомили, що внаслідок чергової ворожої атаки знову пошкоджень зазнав кампус університету: спорткомплекс, декілька навчальних корпусів, чотири гуртожитки.

Зазначається, що інформації про постраждалих серед студентів і працівників університету немає.

"Також важливо зазначити, що інформація, яка розповсюджується у деяких новинних каналах щодо пожежі будівлі КПІ, руйнувань тощо, не відповідає дійсності. Пожежа була у будівлі, яка не належить університету", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 17 червня під час комбінованої повітряної атаки армії РФ пошкоджень зазнали будівлі і споруди Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".