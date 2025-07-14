Інтерфакс-Україна
Події
17:50 14.07.2025

Чеський виробник мобільних когенераційних рішень RSE облаштує Energy Resilience Lab в КПІ

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Чеський виробник мобільних когенераційних рішень RSE облаштує Energy Resilience Lab в КПІ

Чеська компанія RSE, виробник мобільних когенераційних рішень на базі двигунів MWM (Caterpillar Energy Solutions) підписала меморандум про стратегічне партнерство з КПІ ім.Ігоря Сікорського та оголосила про старт робіт із облаштування Energy Resilience Lab, повідомили у пресслужбі RSE агентству "Інтерфакс-Україна".

Уточнюється, що новий простір стане частиною Науково-навчального центру декарбонізації енергетики та Енерго-Інноваційного Хабу КПІ і буде відкрито вже цієї осені.

"Сьогодні університети мають не лише забезпечувати високій рівень теоретичної підготовки, а й бути платформами для практичних рішень, які змінюють країну. Завдяки партнерству з RSE ми в Energy Resilience Lab не просто створюємо ще одну навчальну аудиторію, а формуємо середовище, де студенти зможуть отримати досвід роботи з сучасними технологіями, які вже сьогодні рятують життя і відновлюють енергетичну стійкість України", — наголосив ректор учбового закладу Анатолій Мельниченко.

Як повідомив засновник RSE Андрій Гріненко, Energy Resilience Lab стане першою в Україні навчальною платформою, де можна буде навчатися роботі з мобільними когенераційними станціями; освоїти принципи децентралізованої та резервної енергетики; працювати з демонстраційними стендами на базі технологій MWM/Caterpillar тощо.

"RSE — це модульні мобільні ТЕЦ. Ми створюємо автономну енергетику для громад, лікарень і критичної інфраструктури — там, де її потребують найбільше. Ми в RSE разом з КПІ сподіваємося навчити покоління енергетичних інженерів майбутнього. Це не просто освітній проєкт — це внесок у відбудову та енергетичну незалежність України", — зазначає Гріненко.

Будівельні та ремонтні роботи вже стартували. Зараз формується команда викладачів і менторів, розробляються навчальні модулі та готуються демонстраційні зразки техніки.

RSE – чеська інженерна виробнича компанія, створена українськими фахівцями під час війни. Виробляє мобільні когенераційні модулі на базі MWM/Caterpillar Energy Solutions. Понад 200 модулів RSE вже працюють в Україні та Європі, забезпечуючи енергетичну стійкість громад, лікарень та об’єктів критичної інфраструктури.

Теги: #кпі #партнерство #energy_resilience_lab #rse

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