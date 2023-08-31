Події

20:21 31.08.2023

Крейсер "Москва" пішов на дно, бо спрацювала освіта та компетенції наших людей, - Зеленський у 125-ту річницю Київської політехніки

3 хв читати
Крейсер "Москва" пішов на дно, бо спрацювала освіта та компетенції наших людей, - Зеленський у 125-ту річницю Київської політехніки

Президент України Володимир Зеленський звернувся до студентів і викладачів Київського політехнічного інституту ім. Сікорського з нагоди 125-ї річниці від дня його утворення.

"125 років для університету - це юність. Але, хоч він і юний, наш Національний технічний університет добре відомий у світі, має славу в різних країнах, чиї люди навчалися тут, а головне - університет здобув довіру українців. І це заслужена довіра. Бо дійсно університет міцний", - сказав Зеленський, подякувавши їм за підтримку слави та міцності КПІ.

Як наголосив президент, "хоч би як було складно і хоч би якими були часи, все одно залишається незмінним те, що освіта має значення". "Без цього майже неможливо виграти в конкуренції з іншими, а у важкі часи без цього не буває перемог", - заявив він.

Він також зазначив, що вже майже щодня з'являються новини про чергову "бавовну" на території агресора, які "дають трішки більше відчуття справедливості нашим людям, оскільки війна з її наслідками повертається назад до агресора".

"Але що в основі цього? Щоб справедливість поверталася, чиїсь знання повинні спрацювати. І спрацювати на результат. Крейсер "Москва" пішов на дно, бо спрацювали компетенції тисяч українців і українок - від розробників і виробників ракет до конкретних воїнів, які здійснили цю операцію. Кожне бойове застосування наших морських дронів - це факт, що спрацювала освіта багатьох людей, які створили дрони, які цими дронами керують, що забезпечують існування такої нашої нової сили", - заявив Зеленський.

"У нас тепер є виробництво гармат, якого раніше в Україні не було. Потрібних снарядів. І кожен такий результат України - освіта конкретного українця, конкретної українки. І, до речі, багато хто з них здобув освіту саме тут - у Київській політехніці. Та в інших українських технічних університетах", - додав він.

Глава держави також навів як приклад принциповість українських юристів, їхніх закордонних партнерів і команди Міжнародного кримінального суду, які фіксували російські воєнні злочини, а тепер "Путін боїться виїхати кудись далі Геленджика або туди, де його все ще готові приймати".

"Ані таких інституцій, які працюють на захист від російського зла, ані такої принциповості, як цей ордер (на арешт Путіна - ІФ-У), ані такої чіткої роботи з фіксації скоєного Росією не було би без належної освіти", - сказав Зеленський.

У своєму зверненні президент наголосив, що "Україна захищається в принципово новій війні, тому саме український захист і українська перемога будуть наукою для інших народів - як оборонятися".

"Це стосується і війни дронів - усі у світі вже роблять висновки. Тактики на полі бою. Кіберзахисту. Інформаційної війни. Світ бачить, яка техніка спрацьовує. Які рішення допомагають. Що посилює оборону... Це багато тисяч технічних, управлінських та інших рішень, які спрацювали заради України. Якби українці не були освіченою нацією, якби соціальна компетентність наших людей не була такою високою, якби ми не були налаштовані на інновації та готові до максимально відкритого діалогу зі світом заради своєї оборони, доля України могла би бути подібною до того, що переживають інші народи, чия незалежність втрачена. Але Україна вистояла, захищається і повертає своє. Завдяки сміливості, єдності, зброї та підтримці світу. Але і завдяки тому, що кожен із цих елементів працює на ґрунті освіти. І хай Україна стає сильнішою - разом з українською освітою", - заявив він.

 

Теги: #президент #привітання #річниця #кпі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:04 30.08.2023
Зеленський підписав закони про скасування ввізного мита для морських рятувальних суден і літальних апаратів

Зеленський підписав закони про скасування ввізного мита для морських рятувальних суден і літальних апаратів

19:26 30.08.2023
Зеленський доручив правоохоронцям перевірити обґрунтованість рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби з 24 лютого 2022 року

Зеленський доручив правоохоронцям перевірити обґрунтованість рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби з 24 лютого 2022 року

20:05 28.08.2023
Макрон заявив про неприпустимість прояву слабкості в умовах "епідемії путчів" в Африці

Макрон заявив про неприпустимість прояву слабкості в умовах "епідемії путчів" в Африці

20:35 27.08.2023
Деякі українські партнери не готові до війни на території Росії - Зеленський

Деякі українські партнери не готові до війни на території Росії - Зеленський

20:31 27.08.2023
Україна отримає від США гарантії на зразок ізраїльських - Зеленський

Україна отримає від США гарантії на зразок ізраїльських - Зеленський

20:28 27.08.2023
Зеленський хотів би провести вибори протягом року, але бачить багато перешкод

Зеленський хотів би провести вибори протягом року, але бачить багато перешкод

20:12 27.08.2023
Нам потрібно навчитися жити, як Ізраїль - Зеленський

Нам потрібно навчитися жити, як Ізраїль - Зеленський

19:58 27.08.2023
Оборонна промисловість України стане одним із напрямів розвитку

Оборонна промисловість України стане одним із напрямів розвитку

19:42 27.08.2023
Зеленський запропонував створити єдиний орган із перевірок бізнесу

Зеленський запропонував створити єдиний орган із перевірок бізнесу

19:25 27.08.2023
Деякі стратегічні енергооб'єкти повернуться під контроль держави

Деякі стратегічні енергооб'єкти повернуться під контроль держави

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міноборони: Низці українських ЗМІ запропонували оприлюднити інформацію з ознаками спланованої кампанії з дискредитації роботи відомства та ЗСУ

У Києві та області найближчої години очікується гроза

Зеленський повідомив про успішне застосування далекобійної зброї українського ВПК: уражено ціль за 700 км

У Дніпрі відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських

Кулеба: На неформальній зустрічі глав МЗС ЄС ми домовилися про рішення, яких нам потрібно досягнути за вересень-грудень

ОСТАННЄ

"Укртрансбезпека" дала перевізникам ще місяць на оновлення класу екологічності автобусів

Трамп не визнав своєї провини у справі про втручання у вибори в Джорджії

Буданов: Міноборони РФ визнало повну неготовність до експлуатації ядерного озброєння, переміщеного до Білорусі

Залужний і Міллі обговорили постачання озброєнь і боєприпасів, а також посилення ППО України

Окупанти завдали 31 авіаудару по Україні за добу, обстріляли понад 80 населених пунктів - Генштаб ЗСУ

Українська авіація завдала по місцях скупчення окупантів 12 ударів за добу

Першому заступнику міністра агрополітики обрано запобіжний захід у вигляді застави у 805 тис. грн

ЗСУ продовжують контрнаступ на мелітопольському напрямку й відбили наступ окупантів під Мар'їнкою

Міноборони: Низці українських ЗМІ запропонували оприлюднити інформацію з ознаками спланованої кампанії з дискредитації роботи відомства та ЗСУ

Суд визнав ФК "Житло-Капітал" кредитором "Укрбуд Девелопмент" і тим самим дав змогу захистити права 3321 інвестора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА