Крейсер "Москва" пішов на дно, бо спрацювала освіта та компетенції наших людей, - Зеленський у 125-ту річницю Київської політехніки

Президент України Володимир Зеленський звернувся до студентів і викладачів Київського політехнічного інституту ім. Сікорського з нагоди 125-ї річниці від дня його утворення.

"125 років для університету - це юність. Але, хоч він і юний, наш Національний технічний університет добре відомий у світі, має славу в різних країнах, чиї люди навчалися тут, а головне - університет здобув довіру українців. І це заслужена довіра. Бо дійсно університет міцний", - сказав Зеленський, подякувавши їм за підтримку слави та міцності КПІ.

Як наголосив президент, "хоч би як було складно і хоч би якими були часи, все одно залишається незмінним те, що освіта має значення". "Без цього майже неможливо виграти в конкуренції з іншими, а у важкі часи без цього не буває перемог", - заявив він.

Він також зазначив, що вже майже щодня з'являються новини про чергову "бавовну" на території агресора, які "дають трішки більше відчуття справедливості нашим людям, оскільки війна з її наслідками повертається назад до агресора".

"Але що в основі цього? Щоб справедливість поверталася, чиїсь знання повинні спрацювати. І спрацювати на результат. Крейсер "Москва" пішов на дно, бо спрацювали компетенції тисяч українців і українок - від розробників і виробників ракет до конкретних воїнів, які здійснили цю операцію. Кожне бойове застосування наших морських дронів - це факт, що спрацювала освіта багатьох людей, які створили дрони, які цими дронами керують, що забезпечують існування такої нашої нової сили", - заявив Зеленський.

"У нас тепер є виробництво гармат, якого раніше в Україні не було. Потрібних снарядів. І кожен такий результат України - освіта конкретного українця, конкретної українки. І, до речі, багато хто з них здобув освіту саме тут - у Київській політехніці. Та в інших українських технічних університетах", - додав він.

Глава держави також навів як приклад принциповість українських юристів, їхніх закордонних партнерів і команди Міжнародного кримінального суду, які фіксували російські воєнні злочини, а тепер "Путін боїться виїхати кудись далі Геленджика або туди, де його все ще готові приймати".

"Ані таких інституцій, які працюють на захист від російського зла, ані такої принциповості, як цей ордер (на арешт Путіна - ІФ-У), ані такої чіткої роботи з фіксації скоєного Росією не було би без належної освіти", - сказав Зеленський.

У своєму зверненні президент наголосив, що "Україна захищається в принципово новій війні, тому саме український захист і українська перемога будуть наукою для інших народів - як оборонятися".

"Це стосується і війни дронів - усі у світі вже роблять висновки. Тактики на полі бою. Кіберзахисту. Інформаційної війни. Світ бачить, яка техніка спрацьовує. Які рішення допомагають. Що посилює оборону... Це багато тисяч технічних, управлінських та інших рішень, які спрацювали заради України. Якби українці не були освіченою нацією, якби соціальна компетентність наших людей не була такою високою, якби ми не були налаштовані на інновації та готові до максимально відкритого діалогу зі світом заради своєї оборони, доля України могла би бути подібною до того, що переживають інші народи, чия незалежність втрачена. Але Україна вистояла, захищається і повертає своє. Завдяки сміливості, єдності, зброї та підтримці світу. Але і завдяки тому, що кожен із цих елементів працює на ґрунті освіти. І хай Україна стає сильнішою - разом з українською освітою", - заявив він.