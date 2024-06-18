Новим ректором НТУУ "КПІ" обрано Анатолія Мельниченка

За підсумками другого туру на виборах ректора "Київського політехнічного інституту" (НТУУ "КПІ") переможцем став 44-річний проректор з навчальної роботи Анатолій Мельниченко, повідомляє прес-служба університету.

"Відбувся другий тур виборів ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського. За результатами виборів ректором обрано Мельниченка Анатолія Анатолійовича. Вітаємо Анатолія Анатолійовича!", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними на сайті університету, у голосуванні взяли участь 2318 осіб, або 72,30% від загальної кількості виборців. Визнано недійсними – 11 бюлетенів, або 0,34% від загальної кількості бюлетенів (0,47% від кількості виданих бюлетенів).

"Результати голосування щодо кожного з кандидатів: Жученко Олексій Анатолійович - 945 осіб, або 29,48% від загальної кількості виборців (40,77% від тих, хто взяв участь у голосуванні). Мельниченко Анатолій Анатолійович - 1 256 осіб, або 39,18% від загальної кількості виборців (54,18% від тих, хто взяв участь у голосуванні)", - сказано в повідомленні.

Тим часом, не підтримали жодного з кандидатів - 106 осіб, або 3,31% від загальної кількості виборців (4,57% від тих, хто взяв участь у голосуванні).

Анатолій Мельниченко – проректор з навчальної роботи КПІ, кандидат філософських наук, професор кафедри теорії та практики управління.

Він має 21 рік управлінського досвіду та займався координацією проектів підготовки кадрів для сектору оборони.

Попередник Мельниченка Михайло Згуровський був на посаді ректора 32 роки.