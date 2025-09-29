Інтерфакс-Україна
Події
14:17 29.09.2025

Нова лабораторія протезування та ортезування відкрилася в Харкові на базі Університетської лікарні - МКЧХ

Офіційне відкриття нової лабораторії протезування та ортезування на базі Університетській лікарні Харківського національного медичного університету відбулося в Харкові, йдеться в пресрелізі Міжнародного комітету Червоного Хреста від 27 вересня.

"Відтепер пацієнти матимуть доступ до повного спектру послуг, включно з фізичною терапією, психологічною та психосоціальною підтримкою, а також протезуванням та/чи ортезуванням, і все це в межах державної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що це стало результатом співпраці між Міністерством охорони здоров'я України, МКЧХ та Харківським національним медичним університетом. Вона базується на реновації реабілітаційного відділення Університетської лікарні, у межах якої було створено сучасну протезно-ортезну лабораторію для надання допомоги пацієнтам з інвалідністю.

"Відкриття протезно-ортезної лабораторії у Харкові — важливий крок для всієї системи охорони здоров’я. Ми створюємо умови, де люди з ампутаціями отримують повний цикл допомоги: від первинного обстеження до виготовлення і налаштування протезів, подальшої реабілітації та відновлення функціональності. Це дає шанс швидше повернутися до активного життя та відновити мобільність. Лабораторія матиме й освітню функцію — тут навчатиметься нове покоління українських протезистів-ортезистів. Це системна робота, яка дозволяє підсилити кадровий потенціал країни та зробити якісні послуги доступними в регіонах", - відзначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко,

За його словами, цей досвід стане основою для створення подібних центрів у різних регіонах України. Міністр повідомив, що робота над цим вже ведеться.

Глава делегації МКЧХ в Україні Хуан Педро Шерер відзначив, що МКЧХ вже кілька років підтримує послуги з фізичної реабілітації в Україні, зокрема фізичну терапію, протезування та ортезування, а також психологічну та психосоціальну підтримку для людей, які постраждали від збройного конфлікту. "Упровадження цієї комплексної реабілітаційної програми, включно з новою лабораторією протезування та ортезування в Харкові, є частиною більш широких зусиль, спрямованих на забезпечення пацієнтів необхідною якісною медичною допомогою, а також на зміцнення системи охорони здоров'я України для її довгострокової стійкості", - сказав він.

За словами ректора Харківського національного медичного університету Валерія М’ясоєдова, Університетська лікарня стала першою державною лікарнею в системі охорони здоров'я на сході України, яка надає інтегровані послуги з реабілітації та протезування. "Це важливий крок на шляху до розширення доступу до якісної допомоги для пацієнтів, які її потребують, особливо в регіонах, наближених до бойових дій", - зазначив він.

Теги: #лабораторія #харків #відкриття #протезування #мкчх

