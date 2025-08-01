Ціни на 71% позицій споживчого кошика у другому кварталі перевищили інфляційну ціль – звіт НБУ

Ціни на 71% компонентів споживчого кошика станом на 18 липня порівняно з його вартістю станом на кінець першого кварталу демонструють подорожчання вище цільового рівня інфляції в 5%, зокрема 64% позицій – дорожчі на понад 10%, йдеться в липневому інфляційному звіті Національного банку України (НБУ).

"У результаті зростанням цін понад інфляційну ціль у 5% наразі охоплено 71% компонентів споживчого набору, а понад поріг уваги у 10% – 64% набору, тоді як на наприкінці першого кварталу – 55%",- йдеться в опублікованому інфляційному звіті за липень 2025 року.

Регулятор зазначає, що це вплинуло на інфляційні очікування домогосподарств і банків – вони дещо погіршилися, хоча й залишалися істотно нижчими за фактичний рівень інфляції. Таким чином, вплив ретроспективної складової на формування очікувань був обмеженим.

Натомість інфляційні очікування фінансових аналітиків дещо покращилися, що свідчить про їхню впевненість у тимчасовому характері поточного цінового сплеску та довіру до заходів НБУ щодо повернення інфляції до цільового рівня, йдеться у звіті.

За оцінками регулятора, статистика пошукових інтернет-запитів також вказує, що після зниження з пікових рівнів на початку року інтерес населення до теми інфляції з березня залишався відносно стабільним, однак у червні–липні трохи зріс.

"З огляду на фактичне проходження цінового піку та збереження відносної стійкості інфляційних очікувань очікується помітне зниження інфляції до кінця року та її подальший рух до цілі 5%", - нагадав Нацбанк.

Прогнозується, що найближчими місяцями динаміка інфляції значною мірою залежатиме від фактичного впливу погодних умов на обсяги пропозиції та ціни аграрної продукції.

За попередніми оцінками Національного банку, в липні можливе незначне прискорення загальної інфляції, водночас базова інфляція й надалі знижуватиметься. У подальшому очікується поступовий вихід інфляції на траєкторію стійкого уповільнення. Фундаментальний ціновий тиск, за прогнозами, слабшатиме в середньостроковій перспективі, насамперед завдяки збереженню відносно жорстких умов монетарної політики НБУ.

"Продовольча інфляція сповільниться в другому півріччі, хоча і залишиться вищою, ніж раніше прогнозувалося, насамперед через неврожаї окремих с/г культур та зростання цін на м’ясо", - наголошує регулятор.

Водночас адміністративно регульовані ціни зростатимуть швидше протягом прогнозного періоду – насамперед унаслідок підвищення акцизів та необхідності поступово наближати тарифи на окремі житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованих рівнів.

Як повідомлялось, НБУ погіршив прогноз інфляції до 9,7% у 2025 році та 6,6% у 2026-му, очікуючи повернення до цілі 5% лише у 2027-му через вищий ціновий тиск, наслідки війни, гірші врожаї та послаблення гривні до євро.