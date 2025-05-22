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17:23 22.05.2025

Lenovo збільшила чистий прибуток на 37% за підсумками 24/25 ФР

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Lenovo збільшила чистий прибуток на 37% за підсумками 24/25 ФР

Китайська компанія Lenovo Group Ltd, найбільший у світі виробник персональних комп’ютерів, за підсумками 2024/25 фінансового року збільшила чистий прибуток на 37% — до $1,384 млрд, а скоригований прибуток — на 36%, до $1,441 млрд. Прибуток до оподаткування зріс на 8% і склав $1,481 млрд. Виручка компанії зросла на 21% — до $69,077 млрд.

Виручка бізнесу з виробництва пристроїв, що включає комп’ютери та смартфони і є основним джерелом доходу компанії, за рік збільшилася на 13% — до $50,5 млрд. Дохід у сегменті інфраструктурних рішень підскочив на 63% — до рекордних $14,5 млрд. Сервісний підрозділ зафіксував зростання виручки на 13% — до $8,5 млрд.

Водночас у четвертому фінансовому кварталі компанія знизила чистий прибуток на 64%, що виявилося гірше за очікування аналітиків.

У січні-березні чистий прибуток Lenovo склав $90 млн проти $248 млн за аналогічний період 2024 року. Погіршення показника здебільшого пояснюється збитками від деривативів. Водночас прибуток без урахування разових факторів зріс на 25% — до $278 млн.

Прибуток до оподаткування в цьому кварталі знизився на 42% — до $178 млн.

Квартальна виручка зросла на 23% — до $16,984 млрд.

Згідно з опитуванням LSEG, аналітики в середньому прогнозували чистий прибуток на рівні $226 млн при виручці $15,6 млрд.

За останні три місяці капіталізація Lenovo впала майже на 18%, тоді як фондовий індекс Hang Seng додав 4,6%.

В той же час, згідно пресрелізу компанії, "у Lenovo впевнені, що завдяки фокусу на інноваціях та гібридному AI, збалансованій глобальній бізнес-моделі та гнучкому, стійкому ланцюгу постачання компанія не лише збереже, а й посилить свою конкурентоспроможність на ринку".

Крім того, Рада директорів Lenovo оголосила фінальну дивідендну виплату в розмірі 3,9 цента США або 30,5 гонконгських центів на акцію за фінансовий рік, що завершився 31 березня 2025 року.

Теги: #lenovo #звіт

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