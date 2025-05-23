Інтерфакс-Україна
Події
18:02 23.05.2025

РФ активно проводить інформоперації на підрив підтримки України – звіт спецслужб Іспанії

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РФ активно проводить інформоперації на підрив підтримки України – звіт спецслужб Іспанії

Департамент національної безпеки Іспанії у щорічному звіт, зокрема, прямо вказує: РФ використовує дезінформацію, штучний інтелект та анонімні канали, аби посіяти недовіру до демократичних інституцій і послабити підтримку України, фіксує нові факти спроб російської дестабілізації та втручання у внутрішні справи країн Європи.

"З початком війни головною загрозою стала діяльність російських спецслужб на європейській території, спрямована на перешкоджання доставці допомоги Україні та поширення сумнівів щодо доцільності подальшої підтримки цієї країни", - відзначається у звіті, опублікованому на офіційному сайті департаменту.

Як встановлено, ця діяльність здійснюється через довірених осіб, яких набирають, навчають і координують через соціальні мережі і які не є офіційно членами російських спецслужб.

Росіяни також зберігають високий рівень активності, спрямованої на отримання інформації про Україну, НАТО і Європейський Союз. "На додачу до цих дій вони продовжують широку кампанію, яка є частиною стратегії Кремля, спрямованої на спробу зламати західний консенсус і зменшити політичну, економічну та військову підтримку Києва", - підкреслюється у звіті.

РФ також вказується як головне джерело гібридних загроз для Заходу. Так, російські спецслужби та інші пов'язані з ними відомства, як і в попередні роки, продовжують проводити кампанії інформаційного протистояння, спрямовані на підрив єдності Заходу та дестабілізацію обстановки в Атлантиці. Ці операції, що передбачають інтенсивне використання пропаганди та дезінформації, спрямовані на посилення вже існуючих соціальних чи політичних розбіжностей у цільовій країні, підрив її згуртованості та в ідеалі на сприяння зближенню з російською стороною.

"Таким чином, основна мета, яку Росія переслідує, розвиваючи свої гібридні стратегії на Заході та Іспанії, по суті, спрямована на вплив на суспільства і керівництво цих країн з метою зламати політичну, економічну та військову підтримку Києва. За майже три роки з початку війни в Україні використання гібридних методів зросло, їх адаптували до конкретних обставин кожної держави, щоб максимально використати їх переваги", - зазначається у звіті.

Відзначається також посилене розповсюдження дезінформаційних кампаній після вторгнення РФ в Україну. Кремль продовжує опортуністично використовувати ці методи проти Іспанії, Європи та Заходу. Росія продовжує маніпулювати підтримкою України, намагаючись поставити під сумнів не лише вищезгадану підтримку, а й членство Іспанії як у ЄС, так і в НАТО у публічних дебатах. Такі події, як пандемії, виборчі процеси та стихійні лиха використовувалися і використовуватимуться Кремлем для розробки кампаній з дезінформації, кінцевою метою яких є підрив демократичної легітимності та підрив довіри суспільства до державних інституцій.

"Ідеї, що виправдовують конфлікт і обмежують підтримку України, поширюються через різні механізми, включаючи офіційні канали російського уряду, прокремлівських активістів, що мають різноманітну аудиторію в соціальних мережах, засоби масової інформації, через агентів чи довірених осіб, а також вебсайти різними мовами, які, ймовірно, не інтегровані в структуру уряду Кремля… Аналогічно Москва використовує підставні організації та ідеологічно поляризовані групи, об'єднані в асоціації, НУО чи фонди, для поширення російської версії війни, підриву єдності Заходу щодо агресії та виправдання необхідності свого втручання у ситуацію в Україні", - вказується у звіті.

Теги: #іспанія #звіт #рф #інформоперація

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