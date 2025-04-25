Інтерфакс-Україна
Події
00:39 25.04.2025

МАГАТЕ повідомляє про перепади потужностей на АЕС України

2 хв читати

Усі три атомні електростанції (АЕС) "Енергоатома" на підконтрольній Україні території – Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська – виробляють електроенергію, хоча деякі блоки перебувають у стані планового відключення, а іншим час від часу доводиться знижувати виробництво, повідомляє генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі у черговому звіті у четвер.

"На Хмельницькій АЕС, наприклад, один реактор залишився у відключенні для технічного обслуговування та заправки паливом, тоді як виробництво електроенергії на другому енергоблоці було зменшено на вимогу оператора мережі на 36 годин на початку цього тижня", – зазначив він на сайті агентства.

За його словами, На Рівненській АЕС другий енергоблок був зупинений для проведення технічного обслуговування та дозаправки паливом, а виробництво електроенергії на третьому енергоблоці було знижено на вимогу оператора енергосистеми на кілька днів цього тижня.

"Цього тижня спостерігалися перепади потужності й на Південно-Українській АЕС", – додав Гроссі.

За його словами, групу МАГАТЕ на заводі повідомили, що 17 квітня за 2 км на схід від майданчика було виявлено сім безпілотників, що також часто траплялося під час війни. Подібним чином команди – зокрема на Чорнобильському майданчику та Південно-Українській АЕС – продовжували чути сигнали тривоги повітряного нальоту протягом більшості днів, зазначив гендиректор.

Він також повідомив, що експерти МАГАТЕ, які працюють на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), були змушені залишитися вдома у середу вранці після того, як почули гучну стрілянину біля головної адміністративної будівлі, де розташований їхній офіс. Окупаційне керівництво поінформувало співробітників МАГАТЕ, що "загроза безпілотника" поблизу призвела до необхідності відкласти заплановану роботу групи на майданчику. Крім того, команда МАГАТЕ продовжувала чути вибухи та стрілянину на різних відстанях від станції майже щодня протягом останнього тижня.

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-288-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine

Теги: #аес #звіт #магате

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:21 17.04.2025
Переговори між США та Іраном про атом перебувають на "вирішальній стадії"

Переговори між США та Іраном про атом перебувають на "вирішальній стадії"

11:02 17.04.2025
На ЗАЕС за останній тиждень майже щодня лунали вибухи – Гроссі

На ЗАЕС за останній тиждень майже щодня лунали вибухи – Гроссі

14:35 09.04.2025
"Енергоатом" планує відремонтувати всі 9 блоків підконтрольних АЕС до кінця серпня - Котін

"Енергоатом" планує відремонтувати всі 9 блоків підконтрольних АЕС до кінця серпня - Котін

00:26 28.03.2025
МАГАТЕ запросила доступ для перевірки інформації про пошкодження дизельного резервуара на ЗАЕС

МАГАТЕ запросила доступ для перевірки інформації про пошкодження дизельного резервуара на ЗАЕС

19:01 27.03.2025
Україна просить МАГАТЕ перевірити інформацію про пошкодження дизельного резервуара на ЗАЕС і оцінити наслідки можливої аварії - МЗС

Україна просить МАГАТЕ перевірити інформацію про пошкодження дизельного резервуара на ЗАЕС і оцінити наслідки можливої аварії - МЗС

12:50 26.03.2025
Лубінець під час зустрічі з головою МАГАТЕ обговорив безпекову та гуманітарну ситуацію на ЗАЕС

Лубінець під час зустрічі з головою МАГАТЕ обговорив безпекову та гуманітарну ситуацію на ЗАЕС

16:48 20.03.2025
Зеленський заперечив обговорення питання власності українських АЕС

Зеленський заперечив обговорення питання власності українських АЕС

10:39 20.03.2025
Передавання АЕС України під управління США зараз не обговорюється - міністр енергетики

Передавання АЕС України під управління США зараз не обговорюється - міністр енергетики

20:01 19.03.2025
США пропонують Україні розглянути можливість передачі в управління та власність АЕС – Білий дім

США пропонують Україні розглянути можливість передачі в управління та власність АЕС – Білий дім

15:10 18.03.2025
Чиста виручка IDS Ukraine зросла на 25%, EBITDA перевищила 1,35 млрд грн

Чиста виручка IDS Ukraine зросла на 25%, EBITDA перевищила 1,35 млрд грн

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Попередньо росіяни використали ракету виробництва КНДР, якщо це підтвердиться, то це буде доказом союзу РФ та Пхеньяна

Частка загиблих в бою в українській армії нижча за російську – Зеленський

В українській армії зараз близько 800 або 600 тис. добровольців – Зеленський

Україна надавала звіти США, завдяки яким були покращені технічні характеристики зброї - Зеленський

Пасажир потрапив під поїзд на ст. "Хрещатик" київського метро, три станції закриті на вхід

ОСТАННЄ

У Харкові удари ворожих БпЛА спровокували пожежі на території підприємств - мер

Трамп заявив, що незадоволений діями Путіна через ракетний удар по Києву

Харків під атакою ворожих БпЛА - Терехов

Трамп: не треба буде перейматися про постачання Україні ракет Patriot та розвідданих у разі ухвалення угоди про мир

Рубіо: ми показали Україні та РФ фінішну пряму для припинення війни

Пасажир, який потрапив під потяг на ст. м. Хрещатик, загинув – КМДА

МЗС України закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФзадля примусу її до миру

Трамп заявив, що США чинить "дуже великий тиск" на РФ, але Україні буде важко повертати території, зокрема, Крим

Кіпрська Crestline Limited може стати власником monobank

Україна повернула з ТОТ хлопця, який підлягав під російський призов - Єрмак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА