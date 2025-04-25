МАГАТЕ повідомляє про перепади потужностей на АЕС України

Усі три атомні електростанції (АЕС) "Енергоатома" на підконтрольній Україні території – Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська – виробляють електроенергію, хоча деякі блоки перебувають у стані планового відключення, а іншим час від часу доводиться знижувати виробництво, повідомляє генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі у черговому звіті у четвер.

"На Хмельницькій АЕС, наприклад, один реактор залишився у відключенні для технічного обслуговування та заправки паливом, тоді як виробництво електроенергії на другому енергоблоці було зменшено на вимогу оператора мережі на 36 годин на початку цього тижня", – зазначив він на сайті агентства.

За його словами, На Рівненській АЕС другий енергоблок був зупинений для проведення технічного обслуговування та дозаправки паливом, а виробництво електроенергії на третьому енергоблоці було знижено на вимогу оператора енергосистеми на кілька днів цього тижня.

"Цього тижня спостерігалися перепади потужності й на Південно-Українській АЕС", – додав Гроссі.

За його словами, групу МАГАТЕ на заводі повідомили, що 17 квітня за 2 км на схід від майданчика було виявлено сім безпілотників, що також часто траплялося під час війни. Подібним чином команди – зокрема на Чорнобильському майданчику та Південно-Українській АЕС – продовжували чути сигнали тривоги повітряного нальоту протягом більшості днів, зазначив гендиректор.

Він також повідомив, що експерти МАГАТЕ, які працюють на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), були змушені залишитися вдома у середу вранці після того, як почули гучну стрілянину біля головної адміністративної будівлі, де розташований їхній офіс. Окупаційне керівництво поінформувало співробітників МАГАТЕ, що "загроза безпілотника" поблизу призвела до необхідності відкласти заплановану роботу групи на майданчику. Крім того, команда МАГАТЕ продовжувала чути вибухи та стрілянину на різних відстанях від станції майже щодня протягом останнього тижня.

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-288-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine