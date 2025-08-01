Інтерфакс-Україна
Економіка
12:36 01.08.2025

Нацбанк погіршив на 2025р прогноз урожаю зернових в Україні до 57,9 млн тонн і олійних до 21 млн тонн

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Нацбанк погіршив на 2025р прогноз урожаю зернових в Україні до 57,9 млн тонн і олійних до 21 млн тонн
Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України погіршив прогноз урожаю зернових в цьому році з 61,7 млн тонн до 57,9 млн тонн, а олійних – з 22 млн тонн до 21 млн тонн.

"Тривалі похолодання у другому кварталі затримали дозрівання окремих с/г культур, позначилися на їх урожайності та погіршили очікування щодо обсягів урожаїв цього року", – йдеться в інфляційному звіті Нацбанку, опублікованому на його сайті.

Згідно з ним, НБУ також понизив оцінки урожаю на наступні роки, які він закладає в свої сценарії: на 2026 рік – зернових з 62,3 млн тонн до 59,6 млн тонн, олійних – з 23 млн тонн до 22 млн тонн, на 2027 рік – зернових з 64,9 млн тонн до 60,4 млн тонн, олійних – з 23,5 млн тонн до 22,8 млн тонн.

Нацбанк нагадав, що в минулому році урожай зернових в Україні знизився до 56,2 млн тонн з 59,8 млн тонн у 2023 році, тоді як олійних – з 21,7 млн тонн до 20 млн тонн.

Теги: #звіт #інфляція #нбу

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