02:36 16.09.2025

БПЛА-перехоплювачі в одну з ночей збили 76 "шахедів" – радник президента Камишин

Безпілотники займають провідне місце в кожному сегменті звичайної війни, наприклад, два тижні тому українські Сили оборони в одну ніч збили 76 "шахедів" безпілотниками-перехоплювачами, повідомив радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишин.

"Так, це все ще набагато менше, ніж ми хочемо, але вже майже 100 "шахедів" було захоплено безпілотниками-перехоплювачами. Отже, нарешті безпілотники займають своє місце в кожному сегменті звичайної війни", – сказав він на 20-й щорічній конференції YES, яку організував днями у Києві Фонд Пінчука.

Камишин наголосив, що з обраною стратегію в оборонній промисловості Україна на даний момент не відстає від Росії з точки зору масштабування.

"Ми готові зрівнятися з ними в кожному сегменті безпілотників – від FPV до великих ударних літальних апаратів", – заявив радник президента.

Водночас він констатував, що цього року українські виробники отримали контракти лише на третину потужностей, які мають в країні, і це досить боляче.

"І ми не говоримо про контракти на три-п’ять років, як європейська оборонна промисловість. Ми були б дуже раді отримати річний контракт. Тож на даний момент ми готові до розширення. Ми готові зрівнятися з Росією", – наголосив Камишин.

Він визнав складність питання китайських компонентів, але зауважив, що за виробництва понад 2 мільйони дронів FPV, як торік, стає вигідним запуск виробництва компонентів в Україні, ніж імпорт їх зовні. "Так, це буде вдвічі дорожче. Так, на даний момент вона (компонента) буде менш якісною. Але вони розширять масштаби та покращать її за місяці, а не за роки. Тож відповідь досить проста. Ми це зробимо", – запевнив радник президента.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубіліус зазначив, що Європа має бути дуже зацікавлена у такій співпраці з українськими виробниками, бо необхідно побудувати захисну стіну з дронів та систему акустичного спостереження та інші елементи екосистеми дронів, що зайвий раз довела атака на Польщу. На думку єврокомісара, Європа наразі не готова до можливої атаки російської армії, яка сильніша, ніж була у 2022 році, і здатна використовувати мільйони дронів.

Кубіліус нагадав, що нещодавно президентка Єврокомісії анонсувала надання Україні EUR6 млрд в рамках так званого альянсу дронів.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог на конференції також визнав, що Україна випереджає США у напрямку розвитку воєнних дронів, і необхідний обмін досвідом. "Ми відстаємо, відстаємо серйозно. Українці є світовими лідерами в технологіях дронів", – заявив Келлог.

Теги: #дрони #перехоплювачі

