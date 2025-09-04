Мінекономіки і бізнес запускають новий формат дерегуляції через "Пульс" і дашборд бізнес-клімату

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з бізнесом запускає новий формат взаємодії для дерегуляції – через платформу "Пульс" і дашборд бізнес-клімату, повідомив очільник міністерства Олексій Соболев.

Як повідомив він у дописі на сторінці в Facebook, команда міністерства провела зустріч з бізнес-асоціаціями та Радою з питань підтримки підприємництва при президентові України.

"Основна мета – скоординуватися для подальшої ефективної роботи. Адже спрощене регулювання і прозорі правила для бізнесу – пріоритети обох сторін", - пояснив він у дописі на сторінці у Facebook.

За словами Соболева, за останні роки було переглянуто 1393 інструменти держрегулювання, з яких 456 підлягають скасуванню, а понад 350 уже скасовано.

Наразі команда міністерства працює над законопроєктами про "єДекларацію", нагляд і контроль, подальший розвиток "єДозволу" та запуск Регуляторного порталу. Ініціативи, за словами Соболева, спрямовані на швидкість, передбачуваність для бізнесу та зменшення адміністративного тиску.

Він зазначив, що підприємці залишаються ключовими партнерами уряду, адже створюють робочі місця, формують експорт і підтримують економіку в умовах війни.

"Запроваджуємо новий формат взаємодії: усі проблеми акумулюються через платформу 'Пульс' і відображаються у дашборді бізнес-клімату. Так уряд може системно реагувати, координувати роботу міністерств, ухвалювати рішення на рівні Міжвідомчої групи та Кабміну", – повідомив міністр.

До заходу долучилися представники Спілки українських підприємців (СУП), Торгово-промислової палати України (ТПП України), Федерації роботодавців України (ФРУ), Американської торговельної палати в Україні (AmCham), Української ради бізнесу та Ukrainian Food Retail Alliance.

"Пульс" є цифровим інструментом, що надає бізнесу можливість оцінювати якість держпослуг і роботу держорганів.