12:02 06.11.2025

У смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ фіксується суттєве зростання штурмових дій ворога

У смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ фіксується суттєве зростання штурмових дій ворога по всій лінії оборони.

Як повідомляє пресслужба корпусу, минулого місяця середня кількість атак складала 13 на добу. Водночас у середу, 5 листопада, противник здійснив 30 штурмових дій, 12 з них відбулися у зоні відповідальності 32 окрема механізована бригада.

"Противник продовжує застосовувати бронетехніку в районі Мирнограда. Так, вчора на світанку, 38 окрема бригада морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного спільно з суміжними підрозділами відбила механізований штурм. Українські військові знищили 26 росіян та 3 одиниці бронетехніки", - йдеться в повідомленні .

Загалом з початку місяця оборонці Покровської агломерації знищили 284 окупантів, ще 107 росіян – поранені.

У ДШВ опублікували також відео з кадрами відбиття механізованого штурму в районі Мирнограда зранку 5 листопада.

 

