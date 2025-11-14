Інтерфакс-Україна
Події
14:00 14.11.2025

Сили оборони уразили російський порт "Новоросійськ" – джерело

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Сьогодні вночі спецпризначенці "Альфа" СБУ спільно із ГУР МОУ, Силами спеціальних операцій ЗСУ, Держприкордонслужбою, береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС та іншими складовими Сил оборони України провели спецоперацію з ураження нафтового терміналу морського порту "Новоросійськ" (Краснодарський край, рф).

"Цей порт є другим за величиною центром експорту нафти в росії та важливим логістичним вузлом для експорту нафтопродуктів через Чорне море. Унаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. На нафтотерміналі триває сильна пожежа", – повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело в СБУ.

Також у Новоросійську підтверджено влучання по позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території в/ч 1537. Після прильотів фіксувалася потужна детонація.

"СБУ разом із Силами безпеки та оборони продовжують зменшувати нафтодоларові надходження в бюджет рф. Кожен уражений НПЗ чи нафтотермінал – це мінус мільйони доларів для воєнної машини кремля. Ми й надалі позбавлятимемо агресора ресурсів, поки він не втратить здатність вести цю війну", – зазначило джерело.

