16:38 17.09.2025

МЗС: готуємося до поїздки делегації на чолі з Зеленським на тиждень високого рівня ГА ООН у Нью-Йорку

Україна готується до проведення низки заходів під час тижня високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй (ГА ООН), яка відбудеться в Нью-Йорку (США), заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Ми дійсно готуємося до Генасамблеї ООН, до поїздки української делегації найвищого рівня на чолі з президентом України Володимиром Зеленським", - сказав Тихий на брифінгу в Києві у середу.

Речник нагадав, що цього року Україна, зокрема, готується до проведення під час сегменту високого рівня ГА ООН п'ятого міжнародного саміту кримської платформи.

Крім того, опрацьовується проведення засідання Ради безпеки ООН високого рівня "Підтримання миру та безпеки України", можлива участь на найвищому рівні на цьому заході.

Як зазначив Тихий, за програмою президента України готується дуже насичений графік зустрічей з іноземними главами держав та урядів. Окремий блок заходів та переговорів проведе міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження №112/2025-рп про утворення делегації України для участі у роботі 80-ї сесії НА ООН, яка відбудеться в Нью-Йорку (США). Головою делегації призначено міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Заступником глави делегації став постійний представник України при ООН Андрій Мельник. До складу делегації увійшли представники Міністерства закордонних справ, Офісу президента України, Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, а також голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров (за згодою). Президент надав главі делегації право залучати радників, експертів та технічних працівників для забезпечення ефективної роботи делегації.

Високий тиждень ООН 2025 року присвячений 80-й сесії ГА ООН та пройде з 23 по 29 вересня 2025 року, з ключовими заходами 22 вересня 2025 року, включно із засіданням з нагоди 80-ї річниці ООН.

