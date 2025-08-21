Інтерфакс-Україна
Економіка
09:27 21.08.2025

Кабмін пропонує вийти з угоди про принципи справляння непрямих податків під час експорту та імпорту між державами-учасницями СНД

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді вийти з угоди про принципи справляння непрямих податків під час експорту та імпорту товарів між державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, схвалено проект закону "Про вихід з угоди про принципи справляння непрямих податків під час експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) між державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав", яка була підписана 25 листопада 1998 року в Москві (Росія).

