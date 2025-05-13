Інтерфакс-Україна
Події
10:42 13.05.2025

ССО знищили ворожий новітній Бук-М3 та РСЗВ "Ураган-1"

1 хв читати

Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ ударними дронами знищили російський зенітно-ракетний комплекс Бук-М3, який прикривав ворожі війська на суходолі, в також знищили РСЗВ "Ураган-1".

Як повідомляє Командування ССО, Бук-М3 є одним з ключових засобів протиповітряної оборони ворога, яку він використовує для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді.

"Під час проведення спеціальної розвідки на одному з операційних напрямків, оператори ССО виявили БУК-М3 на бойовому чергуванні та РСЗВ "Ураган-1". Після швидкої підготовки воїни запустили ударні дрони та влучно вразили цілі", - сказано у повідомленні.

Комплекс Бук-М3 орієнтовною вартістю $45 млн знищено повністю разом з боєкомплектом.

У ССО опублікували відповідне відео.

Теги: #ссо #війна #техніка_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:30 12.05.2025
Захід має посилити підтримку України, якщо Путін не зупиниться - Порошенко

Захід має посилити підтримку України, якщо Путін не зупиниться - Порошенко

17:12 12.05.2025
ССО знищили штурмову групу росіян в тилу ворога

ССО знищили штурмову групу росіян в тилу ворога

12:11 12.05.2025
Глава МЗС Польщі: На агресора необхідно чинити тиск, щоб він відмовився від своїх цілей в Україні

Глава МЗС Польщі: На агресора необхідно чинити тиск, щоб він відмовився від своїх цілей в Україні

07:39 12.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців - Генштаб

06:09 12.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

23:59 11.05.2025
ХАМАС зробить крок до припинення війни, звільнивши ізраїльсько-американського заручника

ХАМАС зробить крок до припинення війни, звільнивши ізраїльсько-американського заручника

23:39 11.05.2025
На Покровському напрямку було знешкоджено 368 окупантів - Генштаб

На Покровському напрямку було знешкоджено 368 окупантів - Генштаб

21:19 11.05.2025
Єрмак про готовність Зеленського зустрітися з Путіним: Припинення вогню, потім все інше

Єрмак про готовність Зеленського зустрітися з Путіним: Припинення вогню, потім все інше

20:42 11.05.2025
Сибіга ставить під сумнів, що Путін наважиться на зустріч із Зеленським

Сибіга ставить під сумнів, що Путін наважиться на зустріч із Зеленським

19:38 11.05.2025
Україна має негайно погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у четвер у Туреччині – Трамп

Україна має негайно погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у четвер у Туреччині – Трамп

ВАЖЛИВЕ

Зеленський готовий зустрітися у Стамбулі тільки з Путіним — Подоляк

Електронна черга на заблокованому польськими протестувальниками ПП "Ягодин-Дорогуськ" скоротилась вдвічі

Сили оборони ліквідували 10 з 10 ворожих БпЛА – Повітряні сили

Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

ОСТАННЄ

Jerry Heil, NEMO і Käärijä виступлять на сцені "Євробачення-2025"

Нацполіція: ліквідовано організацію, яка вербувала і шантажувала жінок задля сексуальної експлуатації в Україні та за кордоном

Зеленський готовий зустрітися у Стамбулі тільки з Путіним — Подоляк

Колишній працівник Рівненської АЕС готував повітряну атаку на ЛЕП

Каннський кінофестиваль відкриває свою програму "Трьома фільмами для України" - Держкіно

Електронна черга на заблокованому польськими протестувальниками ПП "Ягодин-Дорогуськ" скоротилась вдвічі

Україна готова представити дорожні карти реформ країнам-членам ЄС та Єврокомісії - Стефанішина

Китай скасував заборону на прийом поставок літаків Boeing

Перший півфінал "Євробачення-2025" відбудеться у вівторок, українці за кордоном зможуть проголосувати за Ziferblat

Китайська ракета вивела на орбіту експериментальний супутник зв'язку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА