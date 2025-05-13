ССО знищили ворожий новітній Бук-М3 та РСЗВ "Ураган-1"

Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ ударними дронами знищили російський зенітно-ракетний комплекс Бук-М3, який прикривав ворожі війська на суходолі, в також знищили РСЗВ "Ураган-1".

Як повідомляє Командування ССО, Бук-М3 є одним з ключових засобів протиповітряної оборони ворога, яку він використовує для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді.

"Під час проведення спеціальної розвідки на одному з операційних напрямків, оператори ССО виявили БУК-М3 на бойовому чергуванні та РСЗВ "Ураган-1". Після швидкої підготовки воїни запустили ударні дрони та влучно вразили цілі", - сказано у повідомленні.

Комплекс Бук-М3 орієнтовною вартістю $45 млн знищено повністю разом з боєкомплектом.

У ССО опублікували відповідне відео.